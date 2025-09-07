Así queda el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en el US Open 2025

Carlos Alcaraz es el campeón del US Open 2025. El de El Palmar consigu ganar su segundo título en Nueva York y el sexto Grand Slam de su carrera profesional tras doblegar en la final al italiano Jannik Sinner.

La final en la Arthur Ashe es solo un capítulo más en esta rivalidad del tenis moderno entre el español y el italiano, nuevo número 1 y 2 del mundo respectivamente. El global de este particular cara a cara sonríe claramente al murciano, vencedor en 4 de los 5 últimos precedentes.

Con este triunfo, Alcaraz recupera el número uno del ranking ATP y se coloca en lo más alto de la clasificación del tenis masculino con un total de 11.540 puntos. Aventaja en 760 puntos a Sinner tras la disputa del último 'grande' de la temporada. Completa el particular podio el alemán Alexander Zverev con 5.930 puntos.

Así queda el ranking ATP tras la disputa de la final del US Open 2025 con los puntos en vivo de los diez mejores tenistas.

¿Cómo está el ranking ATP tras la final del US Open?

Carlos Alcaraz (ESP): 11.540 puntos Jannik Sinner (ITA): 10.780 puntos Alexander Zverev (GER): 5.930 puntos Novak Djokovic (SRB): 4.830 puntos Taylor Fritz (USA): 4.675 puntos Ben Shelton (USA): 4.280 puntos Jack Draper (GBR): 3.690 puntos Alex de Miñaur (AUS): 3.545 puntos Lorenzo Musetti (ITA): 3.320 puntos Karen Khachanov (RUS): 3.280 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.

Desde SPORT, te hemos contado todo lo que ha sucedido en el US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.