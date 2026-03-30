Así está el ranking ATP tras el título de Sinner en Miami: puede "robarle" el número uno a Alcaraz en la tierra

Jannik Sinner vuelve a ir muy en serio a por Carlos Alcaraz. El italiano cerró una gira impecable en pista dura al derrotar en la final del Masters 1000 de Miami al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-4, un triunfo con el que completó el "Sunshine Double" tras haber levantado también el trofeo de Indian Wells. Lo hizo, además, sin perder un solo set en todo el torneo de Miami, una demostración de autoridad que cambia el paisaje del ranking justo antes de la gira de tierra batida.

La otra cara de la moneda fue Carlos Alcaraz, eliminado en tercera ronda en Florida por Sebastian Korda. El murciano llegaba como número 1, pero su frenazo en Miami ha permitido a Sinner recortar una distancia que hace solo unas semanas parecía más amplia.

En la clasificación oficial publicada este lunes, Alcaraz suma 13.590 puntos y Sinner ya está en 12.400, a solo 1.190 del español. Por detrás, Zverev es tercero con 5.205 y Djokovic cae a la cuarta plaza con 4.720.

Sinner, imparable en Miami / EFE

Con este escenario, Montecarlo asoma ya como una cita decisiva. La gira de tierra empieza en el Principado y allí se medirá de verdad el nuevo pulso por el trono. Alcaraz defiende un botín importante y Sinner llega lanzado, con confianza y con la sensación de haber recuperado toda la inercia competitiva.

Miami no ha decidido nada, pero sí ha reabierto por completo la pelea por el número 1. Y eso, con la arcilla por delante, convierte cada partido en un examen mayor para ambos.

En el tercer cajón del podio sigue figurando Alexander Zverev, mientras que la puerta posición del ranking ATP a día de hoy pertenece al serbio Novak Djokovic.

¿Cómo está el ranking ATP tras el título de Sinner en Miami?

CARLOS ALCARAZ (ESP) - 13.590 puntos Jannik Sinner (ITA) - 12.400 puntos Alexander Zverev (GER) - 5.205 puntos Novak Djokovic (SRB) - 4.720 puntos Lorenzo Musetti (ITA) - 4.265 puntos Alex de Miñaur (AUS) - 4.095 puntos Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.000 puntos Taylor Fritz (USA) - 3.870 puntos Ben Shelton (USA) - 3.860 puntos Daniil Medvedev (RUS) - 3.610 puntos

En el tenis profesional, la posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos.

Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.