TENIS
Así está el ranking ATP antes de las semifinales de Montecarlo: Sinner acecha como nunca a Alcaraz
El número uno del mundo vuelve a estar en juego en el Masters 1000 de Montecarlo
El trono mundial vuelve a estar en juego en el Masters 1000 de Montecarlo con Jannik Sinner a la caza de Carlos Alcaraz. Antes de la disputa de las semifinales, el italiano ha recuperado el liderato de manera virtual superando al tenista murciano que necesita volver a conquistar el título para no verse otra vez superado por su gran rival.
Consciente de que el 'sorpasso' puede suceder en cualquier momento de la gira, el murciano quiere alargar lo máximo posible lo que para él parece inevitable. Para ello, sigue aguantando las intenciones de un Sinner que sin apenas preparación en tierra batida está demostrando estar en un momento pletórico.
Por su parte, Alcaraz ha ido de más a menos en este inicio de gira y ante Bublik volvió a sacar su versión más demoledora.
A un paso de una nueva final, el número uno vuelve a estar en juego y un nuevo duelo directo entre Alcaraz y Sinner podría dictar sentencia momentánea. Barcelona, Madrid y Roma son los siguientes pasos en la tierra batida, dispuesta a presentar nuevas batallas épicas entre el número uno y el número dos.
Con la distancia ya a solo a unos cien puntos de margen, la lucha se decide día a día y ronda a ronda, con el italiano teniendo la capacidad de arrebatar virtualmente el número uno tras sus victorias antes del turno de Alcaraz.
ASÍ ESTÁ EL RANKING ATP HOY
- Carlos Alcaraz (ESP) - 12.990 puntos
- Jannik Sinner (ITA) - 12.800 puntos*
- Alexander Zverev (GER) - 5.555 puntos*
- Novak Djokovic (SRB) - 4.710 puntos
- Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.150 puntos
- Ben Shelton (USA) - 3.900 puntos
- Alex de Miñaur (AUS) - 4.095 puntos*
- Taylor Fritz (USA) - 3.870 puntos
- Lorenzo Musetti (ITA) - 3.625 puntos
- Daniil Medvedev (RUS) - 3.560 puntos
*Aún con opciones de mejorar su puntuación
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