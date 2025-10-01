Así queda el ranking ATP tras las victorias de Alcaraz y Sinner

La carrera por el número 1 del ranking ATP sigue al rojo vivo. Como cabía esperar, ni Alcaraz ni Sinner han cedido un milímetro en sus respectivos torneos, lo que les ha llevado a encumbrarse como campeones en Tokio y Pekín respectivamente.

En el caso de Alcaraz, su victoria ante Fritz en la final del ATP de Tokio le ha permitido compensar los 500 puntos obtenidos en Pekín el año anterior para afianzar su posición en lo más alto de la clasificación. Además, el de El Palmar se cobró su particular revancha ante el estadounidense, que venía de derrotarle en la Laver Cup.

Algo diferente es la situación de Jannik Sinner, cuya victoria ante Learner Tien en la final del ATP Pekín le permite obtener una ganancia limpia de 170 unidades. Al mejorar el subcampeonato del año anterior, el italiano alcanza los 10.950 puntos, aunque todavía se encuentra lejos de Alcaraz.

Alcaraz y Sinner protagonizarán una apretada carrera por el número 1 en los últimos meses del año, aunque cada vez quedan menos puntos por repartir. El próximo desafío en el horizonte es el Masters 1000 de Shanghai, en el que Carlos Alcaraz ya ha anunciado que no participará.

A pesar de su renuncia, el de El Palmar podrá seguir en lo más alto del ranking una vez finalizado el torneo. La escasa renta de 200 puntos que defiende respecto al año anterior, sumados a que Sinner es el actual campeón y por lo tanto no obtendrá ganancia limpia, le permiten el lujo de tomarse un respiro durante las dos próximas semanas.

Así está el ranking ATP tras las últimas victorias de Alcaraz y Sinner, con el top-10 actualizado y los puntos en vivo.

¿Cómo está el ranking ATP tras las victorias de Alcaraz y Sinner?

Carlos Alcaraz (España): 11.540 puntos Jannik Sinner (Italia): 10.950 puntos Alexander Zverev (Alemania): 5.980 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 4.995 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.830 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 4.190 puntos Alex de Miñaur (Australia): 3.690 puntos Jack Draper (Gran Bretaña): 3.590 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 3.555 puntos Karen Khachanov (Rusia): 3.190 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.