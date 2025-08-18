Así queda el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en la final del Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz es el campeón del Masters 1000 de Cincinnati. El de El Palmar consigue la corona en Ohio por primera vez en su carrera después de superar a un Jannik Sinner que se vio obligado a abandonar cuando se encontraba 5-0 abajo en el primer set.

La final de Cincinnati ha sido la cuarta de la temporada en la que italiano y español, número 1 y 2 del mundo respectivamente, se han enfrentado en la presente temporada. El global de este particular cara a cara sonríe claramente al murciano, vencedor en 3 de los 4 últimos precedentes

Más allá de la motivación de conquistar Cincinnati por primera vez y quitarse la espinita tras la derrota en la final de Wimbledon, el partido de esta noche también tendrá consecuencias en la carrera por el número 1 del ranking ATP. Sinner defendía título y, por lo tanto, los puntos conseguidos en la edición anterior, lo permite al de El Palmar de dar un golpe en la clasificación.

El botín de puntos obtenido, que suponen una ganancia limpia para Alcaraz, se traduce en el primer 'hachazo' antes del que apunta a ser el verdadero desencadenante de cambios: el US Open. Mientras que el italiano acude al cuarto 'major' como vigente campeón, mientras que el murciano apenas defiende 50 puntos.

Así está el ranking ATP tras la disputa de la final del Masters 1000 de Cincinnati, con los puntos en vivo.

¿Cómo está el ranking ATP tras la final del Masters de Cincinnati?

Jannik Sinner (Italia): 11.480 puntos Carlos Alcaraz (España): 9.590 puntos Alexander Zverev (Alemania): 6.230 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 5.575 puntos Jack Draper (Gran Bretaña): 4.400 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 4.280 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.130 puntos Alex de Miñaur (Australia): 3.390 puntos Karen Khachanov (Rusia): 3.240 puntos. Lorenzo Musetti (Italia): 3.350 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.