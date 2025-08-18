Así está el ranking ATP antes de la final del Masters 1000 de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner

El Masters 1000 de Cincinnati, antesala del esperado US Open, se encuentra a las puertas de su esperado broche de oro. Este lunes 18 de agosto, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se dan cita en la gran final para disputar el que se ha convertido ya en el clásico del tenis moderno.

La final de Cincinnati será la cuarta de la temporada en la que italiano y español, número 1 y 2 del mundo respectivamente, se vean las caras en la presente temporada. En el Masters de Roma y en Roland Garros la balanza se inclinó hacia el lado de Alcaraz, pero el último precedente en Wimbledon sonríe a Sinner.

Más allá de la motivación de conquistar Cincinnati por primera vez y quitarse la espinita tras la derrota en la final de Wimbledon, el partido de esta noche también es importante para la carrera por el número 1 del ranking ATP. Sinner defiende título y, por lo tanto, los puntos conseguidos en la edición anterior, lo que supone una oportunidad de oro para el de El Palmar de dar un golpe en la clasificación.

El botín de 350 puntos en juego, que supondrían una ganancia limpia para Alcaraz, podrían suponer el primer 'hachazo' antes del que apunta a ser el verdadero desencadenante de cambios: el US Open. Mientras que el italiano acude al cuarto 'major' como vigente campeón, mientras que el murciano apenas defiende 50 puntos.

Así está el ranking ATP antes de la disputa de la final del Masters 1000 de Cincinnati, con los puntos en vivo. Los tenistas que pueden mejorar su puntuación aparecen marcados con un asterisco.

¿Cómo está el ranking ATP antes de la final del Masters de Cincinnati?

Jannik Sinner (Italia): 11.480 puntos* Carlos Alcaraz (España): 9.230 puntos* Alexander Zverev (Alemania): 6.230 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 5.575 puntos Jack Draper (Gran Bretaña): 4.400 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 4.280 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.130 puntos Alex de Miñaur (Australia): 3.390 puntos Karen Khachanov (Rusia): 3.240 puntos. Lorenzo Musetti (Italia): 3.350 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.