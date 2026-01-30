Así está el ranking ATP antes de la final del Open de Australia

Carlos Alcaraz sigue abriendo brecha con sus perseguidores en la carrera por el número 1 del mundo. La agónica victoria frente a Alexander Zverev en semifinales del Open de Australia otorga al murciano un importante colchón de puntos frente a un Jannik Sinner que no puede permitirse el más mínimo error en los dos compromisos venideros.

La final del Open de Australia era hasta ahora territorio inexplorado para Alcaraz , que hasta la presente edición no había conseguido superar los cuartos. A partir de dicha ronda, cada partido ganado por el murciano se traduce en una ganancia limpia en su contador particular del ranking ATP, que ahora mismo se sitúa en los 12.950 puntos.

Muy diferente es la situación de Jannik Sinner, defensor del título y de los 2.000 puntos ATP que este otorga. La condición de vigente campeón del de San Cándido no sólo le impide sumar para comenzar a acercarse a la cabeza de la clasificación, además le obliga a igualar su desempeño de 2025 para no dejarse un número considerable de puntos por el camino.

Noticias relacionadas

Jannik Sinner no tiene margen de error en la carrera por el número 1 del ranking ATP / EFE

¿Cómo está el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en semifinales del Open de Australia?

Carlos Alcaraz (ESP) – 12.950 puntos* Jannik Sinner (ITA) – 10.300 puntos* Novak Djokovic (SRB) – 4.780 puntos* Alexander Zverev (GER) – 4.605 puntos Lorenzo Musetti (ITA) – 4.405 puntos Alex de Miñaur (AUS) – 4.080 puntos Taylor Fritz (USA) – 3.940 puntos Félix Auger-Aliassime (CAN) – 3.725 puntos Ben Shelton (USA) – 3.600 puntos Alexander Bublik (KAZ) – 3.235 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.