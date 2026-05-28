Así queda el ranking ATP tras la eliminación de Sinner en segunda ronda de Roland Garros 2026: Alcaraz minimiza daños

Sorpresa mayúscula en Roland Garros. Jannik Sinner, número 1 destacado y máximo favorito a conquistar el segundo Grand Slam de la temporada, cae derrotado en segunda ronda a manos de Juan Manuel Cerúndolo después de sufrir las consecuencias de un duro golpe de calor.

La inesperada eliminación de Sinner también tendrá efectos en el ranking ATP. El de San Cándido consiguió alcanzar la final en la edición anterior, dónde cayó derrotado ante Alcaraz, por lo que su prematura derrota se traduce en la pérdida de 1.250 puntos en la carrera por el número 1 del mundo.

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El gran beneficiado de esta inesperada derrota es Carlos Alcaraz, que ve como se minimizan los catastróficos efectos de su no participación en Roland Garros por lesión. Si bien es cierto que el de El Palmar pierde 2.000 puntos como campeón defensor, evita que la diferencia frente a su gran rival sea aún mayor.

Alcaraz, en el Barcelona Open / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Así queda el ranking ATP tras la eliminación de Sinner en Roland Garros