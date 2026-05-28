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Así queda el ranking ATP tras la eliminación de Sinner en segunda ronda de Roland Garros 2026: Alcaraz minimiza daños
Consulta cómo queda el ranking ATP tras la eliminación del número 1 del mundo en Roland Garros y cuántos puntos tienen Sinner y Alcaraz
Sorpresa mayúscula en Roland Garros. Jannik Sinner, número 1 destacado y máximo favorito a conquistar el segundo Grand Slam de la temporada, cae derrotado en segunda ronda a manos de Juan Manuel Cerúndolo después de sufrir las consecuencias de un duro golpe de calor.
La inesperada eliminación de Sinner también tendrá efectos en el ranking ATP. El de San Cándido consiguió alcanzar la final en la edición anterior, dónde cayó derrotado ante Alcaraz, por lo que su prematura derrota se traduce en la pérdida de 1.250 puntos en la carrera por el número 1 del mundo.
El gran beneficiado de esta inesperada derrota es Carlos Alcaraz, que ve como se minimizan los catastróficos efectos de su no participación en Roland Garros por lesión. Si bien es cierto que el de El Palmar pierde 2.000 puntos como campeón defensor, evita que la diferencia frente a su gran rival sea aún mayor.
Así queda el ranking ATP tras la eliminación de Sinner en Roland Garros
- Jannik Sinner (Italia): 13.500 puntos
- Carlos Alcaraz (España): 9.960 puntos
- Alexander Zverev (Alemania): 5.405 puntos
- Félix Auger-Aliassime (Canadá): 4.090 puntos
- Ben Shelton (Estados Unidos): 3.920 puntos
- Alex de Miñaur (Australia): 3.905 puntos
- Novak Djokovic (Serbia): 3.760 puntos
- Daniil Medvedev (Rusia): 3.760 puntos
- Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.720 puntos
- Alexander Bublik (Kazajistán): 2.930 puntos
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