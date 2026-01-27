Así está el ranking ATP durante los cuartos del Open de Australia: Alcaraz abre brecha con Sinner

La carrera por el número 1 del tenis mundial comienza a inclinarse hacia uno de sus grandes contendientes. La victoria de Alcaraz sobre Álex de Miñaur dibuja un nuevo escenario que deja sin margen de error a Jannik Sinner, el actual número dos del mundo.

Al conseguir romper su techo histórico -y de la anterior edición- en el primer Grand Slam de la temporada, Alcaraz engorda a su vez su renta de puntos en la el ranking ATP. Los 400 puntos obtenidos tras derrotar a De Miñaur dejan el casillero del murciano en 12.450 puntos y la posibilidad de disparar aún más este registro.

Muy diferente es la situación de Jannik Sinner, defensor del título y de los 2.000 puntos ATP que este otorga. La condición de vigente campeón del de San Cándido no sólo le impide sumar para comenzar a acercarse a la cabeza de la clasificación, además le obliga a igualar su desempeño de 2025 para no dejarse un número considerable de puntos por el camino.

¿Cómo está el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en cuartos del Open de Australia?

Carlos Alcaraz (ESP) – 12.450 puntos* Jannik Sinner (ITA) – 9.900 puntos* Alexander Zverev (GER) – 4:605 puntos* Lorenzo Musetti (ITA) – 4.405 puntos* Novak Djokovic (SRB) – 4.380 puntos* Alex de Miñaur (AUS) – 4.080 puntos Taylor Fritz (USA) – 3.940 puntos Félix Auger-Aliassime (CAN) – 3.725 puntos Ben Shelton (USA) – 3.600 puntos* Alexander Bublik (KAZ) – 3.235 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.