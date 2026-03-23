Así está el ranking ATP tras la derrota de Alcaraz en Miami: oportunidad de oro para Sinner en la carrera por el número 1

Carlos Alcaraz ha sufrido un inésperado revés que sacude por completo la carrera por el número 1 del ranking ATP. La inesperada derrota de el de El Palmar frente a Sebastian Korda en tercera ronda del Miami Open otorga a Jannik Sinner una oportunidad de oro para acercarse a lo más alto de la clasificación.

Si bien es cierto que Alcaraz suma 40 puntos adicionales al mejorar su desempeño en la temporada anterior y alcanza las 13.590 unidades, se esperaba que el torneo americano le permitiese engordar su contador particular. Este tropiezo abre la puerta a Jannik Sinner, que podría reducir la brecha considerablemente de aquí al domingo si cumple con su condición de favorito.

A la espera de lo que suceda en su partido de tercera ronda ante Moutet, Jannik Sinner vuelve a encontrarse con una oportunidad de oro. El de San Cándido, que ya mejoró considerablemente su situación tras conquistar Indian Wells, podría situarse en los 12.350 puntos si se hace con la victoria en Miami.

Sinner, ante una oportunidad de oro en la carrera por el número 1 / EFE

En el tercer cajón del podio sigue figurando Novak Djokovic, aunque su ausencia en Miami propicia que Alexander Zverev le arrebate la posición el próximo lunes.

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¿Cómo está el ranking ATP tras la derrota de Alcaraz en Miami?

Carlos Alcaraz (ESP) - 13.550 puntos Jannik Sinner (ITA) - 11:400 puntos* Novak Djokovic (SRB) - 5.370 puntos Alexander Zverev (GER) - 4.905 puntos* Lorenzo Musetti (ITA) - 4.365 puntos Alex de Miñaur (AUS) - 4.185 puntos Taylor Fritz (USA) - 4.170 puntos* Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.000 puntos* Ben Shelton (USA) - 3.860 puntos Daniil Medvedev (RUS) - 3.610 puntos* *Aún con opciones de mejorar su puntuación

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.