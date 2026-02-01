Así queda el ranking ATP tras la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz abre brecha con sus perseguidores en la carrera por el número 1 del ranking ATP. Su victoria en el Open de Australia 2026 ante Novak Djokovic le otorga un importante colchón de puntos que refuerza, enormemente, su posición en lo más alto de la clasificación mundial.

Con su impresionante triunfo en la final del primer Grand Slam de la temporada, el murciano se eleva en el ranking hasta alcanzar los 13.650 puntos.

Muy diferente es la situación de Jannik Sinner, defensor del título y de los 2.000 puntos ATP que este otorga. Al caer en 'semis', el italiano se desploma hasta los 10.300 puntos en la segunda posición y ya está a 3.350 puntos del español por lo que Carlos mantendrá el número uno durante unos meses.

Djokovic irrumpe en el podio del ranking ATP / LAP

La combinación de resultados en el Open de Australia también ha derivado en un cambio de orden en el tercer cajón del podio. Djokovic irrumpe con fuerza a costa de un Alexander Zverev, que también cayó en semifinales.

¿Qué viene ahora para Alcaraz, Sinner y Djokovic?

Tras el Open de Australia, el calendario ATP entra en un febrero de transición pero muy cargado, con torneos sobre pista dura e indoor que los mejores suelen usar para ajustar su temporada y sumar puntos antes del gran salto.

Es el mes de los ATP 500 (Rotterdam, Doha, Dubái o Acapulco) y de varios 250 en Europa y América, además de la ventana de Copa Davis. No todos los top juegan la misma ruta: algunos descansan tras Melbourne, otros compiten en Europa bajo techo y varios eligen el swing de Oriente Medio como preparación de máximo nivel.

En marzo llega el primer gran bloque obligatorio para las estrellas: el famoso “Sunshine Double” en Estados Unidos, con Indian Wells y Miami, dos Masters 1000 consecutivos que marcan el ranking y el pulso de la temporada en pista dura. Después de Miami, el circuito ya empieza a girar hacia la temporada de tierra batida.

¿Cómo está el ranking ATP tras el Open de Australia?

Carlos ALCARAZ (ESP) – 13.650 puntos Jannik Sinner (ITA) – 10.300 puntos Novak Djokovic (SRB) – 5.280 puntos (+1) Alexander Zverev (GER) – 4.605 puntos (-1) Lorenzo Musetti (ITA) – 4.405 puntos Alex de Miñaur (AUS) – 4.080 puntos Taylor Fritz (USA) – 3.940 puntos (+2) Félix Auger-Aliassime (CAN) – 3.725 puntos Ben Shelton (USA) – 3.600 puntos (-2) Alexander Bublik (KAZ) – 3.235 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos.

Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.