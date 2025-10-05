Así queda el ranking ATP tras el abandono de Sinner en Shanghai: 'subidón' de Alcaraz sin jugar

La carrera por el número 1 del ranking ATP ha dado un vuelco inesperado. El abandono de Jannik Sinner ante Tallon Griekspoor en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai, torneo en el que defendía el título conquistado en la edición anterior, alteran profundamente el tablero de juego y refuerzan enormemente la posición de Carlos Alcaraz.

El italiano, que hasta hace poco había sído líder indiscutido del ranking ATP, dejó imágenes alarmantes en su último partido. Poco después de que su rival lograse forzar el tercer set, se vio obligado a abandonar por culpa de unos calambres que comenzaron a lastrarle enormemente, hasta el punto de tener que recibir ayuda para poder llegar a su silla.

Si bien es cierto que hubiese deseado que las circunstancias fuesen distintas, Alcaraz ha sido el gran beneficiado del abandono de Sinner. El italiano pierde 950 puntos tras su retirada en primera ronda, lo que eleva la diferencia entre ambos hasta los 1.340 puntos.

De este modo, a Alcaraz le ha salido redonda la jugada de no participar en el Masters 1000 de Shanghai para disfrutar de un descanso tan merecido como necesario. Con la distancia que actualmente separa a ambos tenistas, parece improbable que Sinner pueda dar caza al de El Palmar antes de que acabe el año.

Así está el ranking ATP tras el abandono de Jannik Sinner en el Masters 1000 de Shanghai, con el top-10 actualizado y los puntos en vivo.

¿Cómo está el ranking ATP tras el abandono de Sinner en Shanghai?

Carlos Alcaraz (España): 11.340 puntos Jannik Sinner (Italia): 10.000 puntos Alexander Zverev (Alemania): 5.930 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 4.645 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.280 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 4.100 puntos Alex de Miñaur (Australia): 3.730 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 3.595 puntos Jack Draper (Gran Bretaña): 3.590 puntos Karen Khachanov (Rusia): 3.190 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.