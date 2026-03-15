Así queda el ranking ATP tras la victoria de Jannik Sinner y la derrota de Alcaraz en Indian Wells 2026

Jannik Sinner ha recortado distancias con Carlos Alcaraz en el ranking ATP tras su victoria en el Masters 1000 de Indian Wells. Después de salir campeón en el desierto californiano sin prácticamente oposición, el italiano se acerca peligrosamente al murciano en la clasificación, que a pesar de perder en semifinales contra Daniil Medvedev seguirá defendiendo su condición como número uno unas semanas más.

La victoria del transalpino en Indian Wells permite a Jannik Sinner saltar hasta los 11.400 puntos, una cifra realmente elevada que todavía no le sirve para ser número uno. Y es que Carlos Alcaraz, a pesar de perder en semifinales de Indian Wells, se queda en 13.550 puntos, 2.150 más que su principal perseguidor al frente del ranking ATP.

Jannik Sinner, en Indian Wells / JOHN G. MABANGLO

En Indian Wells, torneo donde Jannik Sinner no defendía ningún punto tras su sanción por dopaje la temporada pasada, el italiano consigue de golpe 1.000 puntos que le permiten acercarse a Carlos Alcaraz en lo más alto de la clasificación. El murciano no pierde puntos, pero tampoco los gana tras defender con éxito su participación en Indian Wells 2025, donde también terminó su andadura en semifinales.

Después de su paso por el desierto californiano, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pondrán rumbo a Miami para disputar el segundo Masters 1000 de la temporada. El murciano perdió en primera ronda contra Goffin en 2025, mientras que Jannik Sinner ni siquiera participó por su sanción por dopaje. Ambos parten en una situación parecida antes de Miami, donde Sinner podría volver a recortar distancias con Alcaraz en caso de firmar una participación final superior a su rival.

¿Cómo está el ranking ATP tras Indian Wells 2026?

Carlos Alcaraz (ESP) – 13.550 puntos Jannik Sinner (ITA) – 11.400 puntos Novak Djoković (SRB) – 5.370 puntos Alexander Zverev (GER) – 4.905 puntos Lorenzo Musetti (ITA) – 4.365 puntos Alex de Minaur (AUS) – 4.185 puntos Taylor Fritz (USA) – 4.170 puntos Félix Auger-Aliassime (CAN) – 4.000 puntos (+1) Ben Shelton (USA) – 3.860 puntos (-1) Daniil Medvedev (RUS) – 3.610 puntos (+1)

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.

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