Así queda el ranking ATP en 2025: Sinner evita que Alcaraz se 'escape' en la carrera por el número 1

La final del Torneo de Maestros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner trajo consigo las últimas actualizaciones del ranking ATP. Si bien es cierto que las posiciones quedaron definidos tras la disputa de la 'Round Robin', la victoria del de San Cándido le permite reducir distancias respecto a su gran rival de cara al inicio de la próxima temporada.

El triunfo en dos sets de Sinner contra Alcaraz permite al italiano defender con éxito los 1.500 puntos obtenidos en la edición anterior, lo que le sitúa como segundo clasificado con 11.500 unidades. Una derrota en la final hubiese propiciado que Alcaraz se escapase en la cima de la clasificación, pero la diferencia entre ambos ahora es de apenas 550 puntos.

A un mundo de distancia de los dos astros del circuito, Alexander Zverev completa el podio de la temporada con 5.160 puntos. El alemán se despidió de un año para olvidar con otra actuación por debajo de las expectativas en las ATP Finals, dónde no pudo superar el primer corte. Djokovic, el gran ausente en Turín, se mantiene como cuarto clasificado con 4.830 unidades.

La gran irrupción en el top-10 la ha protagonizado Auger-Aliassime, cuyas magníficas últimas actuaciones le han llevado a asaltar la quinta posición de la clasificación. La final alcanzada en París y las semifinales del Torneo de Maestros han llevado al canadiense a elevar su contador particular hasta los 4.245 puntos, adelantando por la derecha a Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Ben Shelton

¿Cómo queda el top-10 del ranking ATP en 2025?

Carlos Alcaraz (España): 12.050 puntos Jannik Sinner (Italia): 11.500 puntos Alexander Zverev (Alemania): 5.160 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.830 puntos Felix Auger-Aliassime (Canadá): 4.245 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 4.135 puntos Alex de Miñaur (Australia): 4.135 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 4.040 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 3.970 puntos Jack Draper (Gran Bretaña): 2.990 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.