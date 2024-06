Rajada del preparador físico de Tsitsipas tras su ruptura

El pasado Roland Garros dejó para Stefanos Tsitsipas un balance negativo. Eliminado en cuartos de final por Carlos Alcaraz, poco después su preparador físico, el también griego Christos Fiotakis, rompía su vinculación.

Los motivos, los ha explicado el propio Fiotakis en unas declaraciones que recoge el medio heleno 'SDNA', donde argumentó que los objetivos de ambas partes no coinciden. "Estoy cerrando este círculo, después de que dije que intentaría lograr los máximos resultados hasta Roland Garros", explicó el preparador quie había empezado a trabajar con Tsitsipas a tiempo completo esta pretemporada.

"Los resultados y objetivos que me había marcado como entrenador no llegaron. Sin embargo, logramos que Stefanos se recuperara, volviera a ser un atleta sano y a competir a un alto nivel después de su lesión. Más allá de eso, hay algunas cosas que están fuera de mi control. El ambiente de equipo no coincide con mi energía y, lamentablemente, tenemos otras prioridades", argumentó Fiotakis.

Pese a la ruptura, el preparador tuvo también palabras de aliento para Tsitsipas, aunque con un recado final. "Le deseo, sin embargo, lo mejor, que siempre esté sano. Gracias por esta experiencia que tuve con el equipo, creo que les di mucho, pero también aprendí mucho durante los siete meses intensos de gira con un atleta de tan alto nivel. Espero que en algún momento comprenda que lo que le estoy diciendo es correcto y que suba al primer escalón del podio", comentó antes de cargar aún con más dureza contra Tsitsipas.

"Tenía muchas ganas de llegar a los Juegos Olímpicos de París porque pensé que ese sería el momento en el que podríamos traer el oro, cosa que no conseguimos en Tokio, debido a la mala suerte y algunas circunstancias extrañas. Sin embargo, como dije, tenemos otras prioridades y no estoy satisfecho con la ética laboral de Stefanos. En este momento no creo que su principal objetivo sea jugar tenis y llegar a lo más alto del ranking o ganar Grand Slams. Entonces por eso yo tampoco puedo viajar durante siete meses seguidos, con solo 25 días en casa, cuando las metas no son altas y viajo solo por viajar. Tengo bastante trabajo en casa y prefiero distribuir mi energía entre diferentes personas en mi vida diaria, ponerlas en forma y conseguir lo que quieren, sin estrés", zanjó al respecto.

El de Fiotakis es uno más de los múltiples cambios que ha vivido el cuerpo técnico del tenista de Atenas en los últimos meses. En busca de ese extra que le ha faltado para afianzarse como uno de los grandes apartó a su padre Apostolos y apostando por Mark Philippoussis como entrenador. Un proyecto que tampoco tuvo el efecto deseado y que acabó de nuevo con Apostolos sentando en el banquillo de su hijo. Aun así, el título de Grand Slam que ha rozado en dos ocasiones (Roland Garro 2021 y Open de Australia 2023), se resiste para un tenista que apuntaba a grandes cotas pero no acaba de alcanzarlas.