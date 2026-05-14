Rafael Nadal abre las puertas de su nuevo museo: un viaje inmersivo al interior de la leyenda

El nuevo Rafa Nadal Museum ya es una realidad. Rafael Nadal inauguró este jueves en Manacor la renovada experiencia museística ubicada en la Rafa Nadal Academy, un proyecto muy personal con el que el extenista mallorquín busca mostrar su historia más allá de los títulos y los éxitos deportivos.

“Hoy es un día muy especial para mí y para toda mi familia y equipo. Espero que os guste”, afirmó Nadal durante el acto de presentación del nuevo espacio, que lleva por nombre Inside the Legend.

La experiencia propone un recorrido emocional e inmersivo por la vida y carrera del campeón español a través de dos plantas en las que el visitante descubre tanto al deportista como a la persona detrás de una de las trayectorias más importantes de la historia del tenis.

El museo arranca con un túnel audiovisual que introduce al público en los primeros sueños del joven Rafa y en la pasión por el deporte que marcó su infancia. A partir de ahí, el recorrido explora distintas etapas de su carrera mediante objetos personales, trofeos, experiencias interactivas y espacios audiovisuales.

Uno de los puntos más destacados es la sala Leyendas del Deporte, dedicada a figuras que inspiraron al propio Nadal. Allí se exhiben objetos originales de deportistas históricos como Michael Jordan, Serena Williams, Tiger Woods, Usain Bolt, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Pau Gasol.

Rafa Nadal en el Rafa Nadal Museum / -

También ocupa un lugar central el espacio dedicado al dominio de Nadal sobre tierra batida, bajo el nombre de Rey de la Tierra Batida, donde se repasa su histórica relación con la arcilla a través de trofeos, estadísticas y momentos icónicos.

Otra de las grandes atracciones del museo es la zona centrada en el Big Three, con una experiencia audiovisual que revive la rivalidad y el legado compartido entre Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, considerada una de las etapas más irrepetibles de la historia del tenis.

El recorrido incluye además espacios dedicados a sus 22 títulos de Grand Slam, los éxitos con España en los Juegos Olímpicos y la Copa Davis, así como distintas zonas interactivas donde los visitantes pueden poner a prueba sus reflejos, velocidad o coordinación mediante retos deportivos y tecnológicos.

La experiencia finaliza con Inside the Legend, un espacio audiovisual centrado en los valores, emociones y sacrificios que marcaron la carrera de Nadal y que conecta además con el trabajo actual de la academia y de la Fundación Rafa Nadal.

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Desde su apertura original en 2016, el museo se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos y deportivos de Baleares, superando los 100.000 visitantes anuales. Con esta renovación integral, el espacio busca dar un nuevo salto en innovación y experiencia inmersiva para los aficionados al deporte y al tenis.