Rafa Nadal (40 años) valora su visión empresarial: "La mentalidad de la gente ha cambiado mucho, antes se ahorraba para comprar un coche o una casa y ahora se valora mucho las experiencias y viajar"

La dificultad creciente para comprar una vivienda ha modificado los hábitos financieros de los jóvenes. Según un informe reciente, solo uno de cada cuatro emancipados logra ahorrar más de 300 euros al mes, una cifra insuficiente para reunir la entrada de una hipoteca. La pérdida de capacidad económica acumulada en las últimas décadas ha desplazado la vivienda como objetivo principal y ha impulsado otras prioridades vinculadas al ocio.

En una entrevista concedida a CNBC, Rafa Nadal resume este cambio de paradigma: "Antes se intentaba ahorrar para comprar un coche o una casa. Ahora la gente valora mucho las experiencias e invierte mucho en viajar y conocer lugares diferentes". Mientras los precios de la vivienda continúan al alza y la oferta se reduce, el gasto turístico de los hogares aumentó un 2,6% el último año, según datos del INE, pese a que el número de viajes descendió un 4,7%.

El auge del ocio y los viajes

Los viajes y las actividades de ocio se han convertido en una de las principales partidas del presupuesto familiar.

Rafa Nadal / .

Este fenómeno no responde únicamente a factores económicos, sino también a un cambio cultural en la forma de entender el bienestar y el tiempo libre.

Nadal lo resume con claridad: "La mentalidad de la gente ha cambiado mucho", una percepción que él mismo ha adquirido tras décadas viajando por el mundo como deportista profesional.

Rafa Nadal, con Zel Hotels, valora su visión empresarial / Archivo

Del deporte a la empresa: un nuevo enfoque vital

A sus 40 años, Nadal acumula un palmarés excepcional: es el tenista con más títulos y victorias en outdoor y el jugador con más trofeos en tierra batida de toda la Era Abierta. Su carrera, marcada por desplazamientos constantes y estancias en hoteles de múltiples países, ha influido directamente en sus proyectos empresariales.

En 2022 fundó Zel Hotels junto a Gabriel Escarrer, presidente de Meliá Hotels International. La iniciativa nació con la intención de ofrecer establecimientos centrados en el bienestar, el ocio y las experiencias: "Hemos decidido empezar esta aventura juntos porque compartimos los mismos valores y el estilo de vida mediterráneo", explican en su web.

Desde su retirada en 2024, Nadal ha optado por mantenerse activo y vinculado a nuevos proyectos. "No soy el tipo de persona que se levanta por la mañana sin saber qué hacer. Mi objetivo era seguir adelante", afirma.

Un legado más allá de la pista

Además de Zel Hotels, Nadal impulsa la Rafa Nadal Academy, fundada en Manacor en 2016, junto a otros centros deportivos y educativos internacionales. Su propósito es claro: "Del mismo modo que construí un legado dentro de la pista, ahora es el momento de construir un legado fuera de ella".

El extenista asegura que las herramientas adquiridas en el deporte han sido esenciales para afrontar esta nueva etapa, especialmente durante la recuperación de su lesión de cadera en 2023: "El deporte te enseña a tolerar la frustración, a trabajar en equipo, a aceptar que a veces se pierde y a gestionar también las victorias".