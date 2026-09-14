Rafa Nadal: "Sin mi tío Toni no hubiera jugado a tenis, ha sido la persona que ha estado conmigo entrenándome desde el principio y que me ha guiado hasta conseguir los éxitos desde 2005”

El nombre de Rafael Nadal vivirá para siempre entre los grandes del deporte español gracias a una trayectoria marcada por el éxito. A lo largo de su carrera el balear consiguió un total de 92 trofeos, entre los cuales 22 Grand slams, convirtiéndole en uno de los gigantes de la historia del tenis, el único capaz de conseguir el reconocimiento de la organización del Roland Garros, su predilecto, con su huella en la tierra batida de la pista Philippe Chatrier.

Pese a su retiro en 2024, ha mantenido un posicionamiento bastante activo con apariciones en distintos eventos y en las presentaciones de sus proyectos personales, como la marca de hoteles de lujo Zel. Sin embargo, su perfil público fue algo que el tenista ya tenía muy en cuenta durante su carrera deportiva y concedió diversas entrevistas para conocer cómo se vive entre los más grandes de una disciplina con tanta historia como el tenis.

Rafa Nadal con su tío Toni, tras ganar un Roland Garros. / EFE

Del balón de fútbol a la raqueta

Una de estas charlas distendidas la tuvo con el programa 'Álvarez Café' de Teledeporte, donde repasó lo que significó estar tantos años en la cúspide del deporte: "No he vivido muy rápido. He disfrutado de cada momento. En el deporte hay poco momento para descansar y para dormirte. Cuando uno se despista un momento las cosas cambian y van mal", señalaba el extenista en 2020.

Rafa Nadal durante una de sus últimas apariciones en Wimbledon / ·

Si existe una figura fundamental para entender en lo que se terminó convirtiendo el mallorquín es su tío y entrenador durante gran parte de su carrera, Toni Nadal: "Ha sido la persona que ha estado conmigo entrenándome desde el principio y que me ha guiado hasta conseguir los éxitos que empecé a conseguir en 2005", comentaba.

Además, añadió que si se terminó dedicando al tenis y no optó por el fútbol, algo que hubiera sido comprensible dado el historial familiar, pues su tío Miguel Ángel Nadal fue futbolista del Barça entre 1991 y 1999: "Cuando jugaba al fútbol lo hacía muy bien. Era un interior que llegaba a la posición de centrodelantero (...) se movía por todo el frente de ataque partiendo desde la zona izquierda, por su condición de zurdo", comentaba en 'Infobae'.

Toni Nadal, clave para entender a Rafa como uno de los grandes

Por eso, quiso otorgar el mérito a quien se lo merece: "Sin él no hubiera jugado a tenis ya es un porcentaje muy elevado", comentaba sobre Toni, que le incitó a probar con la raqueta dadas sus funciones de entrenador en el club de tenis de Manacor, aunque no se olvida de "su padre, su madre y el resto de la familia".

La disciplina fue la línea que marcó su carrera de inicio a fin, algo en lo que tiene parte de culpa la dura línea de entrenamientos que siguió desde que era niño: "Si se olvidaba el agua, ese día no se bebía. Nadie se va a morir por no poder refrescarse. Son métodos de educación que marcan la personalidad. La adversidad cuesta, y la idea es que uno no se acostumbre a que todo vaya bien. Porque si uno tiene todo servido a la larga lo paga caro", apuntaba Toni.

Nadal y Toni durante su etapa de entrenador / Agencias

En este sentido, una de las características más humanas de Rafa eran las manías. Todos recuerdan ese ritual tan característico previo al saque: "Lo del pantalón, desde muy pequeño. Todo lo demás, el tenis tiene una cosa, que es mentalmente exigente. Cada cual encuentra su camino para encontrar la concentración. El mío, el hecho de tener unas rutinas tan marcadas me ayuda a tener la sensación de estar totalmente concentrado", se justificaba.

La relación profesional entre tío y sobrino terminó en 2017 tras 27 años, aunque no exenta de polémica. Toni apuntaba que sentía que había perdido peso en el cuerpo téncinco de Rafa y a la exigencia de haber pasado tantos años juntos; mientras que fue Carlos Moyà el que tomó las riendas de la preparación del balear.

Finalmente, con sus manías, su forma de entender el tenis y con la ayuda de sus entrenadores, Rafa Nadal es uno de los tres grandes de esta generación, junto con Roger Federer y Novak Djokovic, y postulándose como uno de los referentes históricos del deporte en España.