Rafa Nadal se sincera sobre su vida tras el tenis: "Levantarme sin tener algo que hacer, no me funciona"

La vida de Rafa Nadal ha cambiado completamente tras anunciar su retirada del mundo del tenis. Sus tiempos como tenista profesional llegaron a su fin en 2024, cuando el balear se vio obligado a decir adiós lastrado por su interminable calvario con las lesiones. Es algo común que los deportistas acusen su vida como retirados debido a la falta de competición, algo que Nadal comentó en el podcast NDL Pro-Health.

Entre otros temas, el balear habló sobre la vida 'más allá del tenis', algo que siempre ha preocupado a Rafa desde hace tiempo. La paternidad, sus nuevos proyectos como emprendedor, su rutina de salud y cómo afronta esta etapa lejos de la competición, son algunos de los temas sobre los que se ha sincerado. "Levantarme sin tener algo que hacer, no me funciona. Necesito objetivos. Esforzarme es lo que me da felicidad", explica.

El millonario patrimonio de Rafa Nadal tras ser investido doctor honoris causa por la UPM: negocios, inversiones y nuevos objetivos / Agencias

"¿Y después? Unas reuniones. Tal vez un evento. Tal vez nada. Y ese 'tal vez' es precisamente lo más difícil de gestionar para quienes han vivido en un ecosistema donde todo estaba pautado, desde la hidratación hasta el número de horas de sueño", explicaba Nadal durante el podcast. Y en esta nueva vida tras la retirada, Rafa trata de encontrar nuevos retos que le motiven a seguir poniendo las mismas ganas que antes dedicaba en el tenis hacia nuevas metas. "Yo creo que es un periodo de ir haciendo muchas cosas y entendiendo qué es lo que me gusta más o menos".

Ahora, con tiempo para redescubrirse, Rafa tiene tiempo para otras aficiones: "Me gusta explorar cosas que me motiven. Este momento es también de aprender cosas que no sé", reconocía. A pesar de tener tiempo para el resto de cosas de su vida, Nadal admite problemas para saber qué hacer en su día: "Es un poco difícil decidir cuál es el día a día, porque no hay una rutina como había antes. Antes me levantaba con el despertador. Ahora tengo un niño que me despierta a las siete, más o menos", decía entre risas Rafa.

Rafa Nadal, investido doctor ‘honoris causa’ por la Universidad Politécnica de Madrid / Europa Press

Aunque ya no juegue con el objetivo de competir, el ganador de 22 Grand Slams, sigue entrenando con el objetivo de seguir teniendo salud. "Estoy haciendo gimnasio tres veces a la semana. Cardio, fuerza y rutinas básicas de cuando jugaba para proteger las rodillas y los hombros. Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas. Prefiero empezar el día sabiendo que ya he cumplido", añadía Rafa, que objetivamente es algo lógico, ya que ha pasado toda su vida 'llevando al máximo' a su cuerpo y ahora debe preservar su salud después de tantos años.