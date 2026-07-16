Rafa Nadal se sincera: "Mi padre fue un ejemplo para mí. Desde pequeño lo vi trabajar muy duro"

La leyenda del tenis español Rafa Nadal siempre se ha caracterizado por su humildad y por mantener su vida privada alejada del foco mediático. Ahora que se ha retirado de las pistas, el balear centra buena parte de sus esfuerzos en consolidar y ampliar su faceta empresarial.

En el ámbito de los negocios, Nadal ha diversificado sus inversiones y está presente en diferentes sectores. En el inmobiliario y hotelero mantiene una alianza con Meliá Hotels International para el desarrollo de la cadena Zel Hotels y participa en el proyecto Armani Residences Marbella, en la Costa del Sol. Además, a través de Mabel Capital, ha invertido en el sector de la restauración con Tatel.

Sin embargo, uno de sus mayores éxitos empresariales es, sin duda, la Rafa Nadal Academy, en Manacor. Se trata de su proyecto deportivo y educativo más ambicioso, que integra una academia de alto rendimiento, un colegio internacional y unas instalaciones completamente equipadas para la formación de jóvenes deportistas.

Hace apenas unos días se supo que el extenista vendió el 44,9 % de la sociedad que gestiona la academia, una operación que responde al objetivo de impulsar su expansión internacional y acelerar el crecimiento del proyecto.

A lo largo de su carrera, Nadal siempre ha confiado en su entorno más cercano para gestionar parte de sus negocios. Sus padres, su tío y también su mujer han desempeñado un papel fundamental en las distintas iniciativas empresariales del ganador de 22 títulos de Grand Slam.

Su padre como ejemplo empresarial

En una reciente entrevista concedida a CNBC durante un acto en Fuerteventura, Nadal confesó que su padre, Sebastián Nadal, ha sido su gran referente. "Fue un ejemplo positivo para mí por su dedicación y su capacidad de trabajo", aseguró.

"Desde pequeño lo vi trabajar muy duro. Fue capaz de construir la mayor empresa de vidrio de Baleares empezando desde cero. Su determinación y su dedicación al trabajo han sido una enorme inspiración para mí", explicó el extenista.

Además, reconoció que continúa aprendiendo de él en el día a día. "Es fantástico trabajar con él porque sigo aprendiendo mucho", afirmó.

Padre e hijo comparten además un importante vínculo profesional a través de Aspermir, el holding empresarial que centraliza buena parte de las inversiones y proyectos de Rafa Nadal. La compañía permite al extenista continuar desarrollando su perfil empresarial de la mano de quien considera su primer mentor.

La retirada no ha supuesto un parón

La retirada del tenis profesional no ha supuesto, en ningún caso, un parón en su actividad. De hecho, durante los últimos años de su carrera deportiva ya comenzó a diseñar la hoja de ruta de su futuro como empresario y los proyectos en los que quería involucrarse.

"No soy la clase de persona a la que le gusta despertarse por la mañana sin saber qué hacer. Necesito tener objetivos en mi vida", reconoce Nadal, dejando claro que la competitividad que le acompañó durante toda su trayectoria sigue marcando su forma de entender el trabajo.

En este camino, su esposa, Mery Perelló, se ha convertido en una de sus principales aliadas. Además de ser su compañera de vida, desempeña un papel clave al frente de la Fundación Rafa Nadal, desde donde impulsan proyectos sociales y educativos.

Junto a ella, sus padres, Sebastián Nadal y Ana María Parera, así como su hermana Maribel, continúan siendo uno de los grandes pilares del extenista. Nadal ha reiterado en numerosas ocasiones que la familia es el eje de su vida y que, pese a la fama y al éxito alcanzados, todos han permanecido unidos.