Rafa Nadal se sincera como nunca sobre su documental: "Me negué muchas veces"

Un año y medio después de su retirada del tenis profesional, Rafa Nadal volvió a ser protagonista con el estreno de 'Rafa', una miniserie documental de Netflix que llegó a la plataforma el pasado 29 de mayo. La producción repasa su trayectoria deportiva y también se adentra en la etapa más personal de su vida tras dejar la competición.

A lo largo de sus cuatro episodios, el documental, producido por Skydance Sports, reúne testimonios muy cercanos al balear, como sus padres, su hermana Maribel, su fisioterapeuta Rafael Maymó y su esposa, Mery Perelló.

Rafa Nadal concedió una entrevista en el programa 'Late Night with Seth Meyers', donde explicó cómo surgió la idea de abrir por primera vez su vida a las cámaras. Allí reconoció que el proceso no fue sencillo y que durante años había rechazado propuestas similares.

El presentador le preguntó si había tenido dudas: "¿Tuviste alguna duda sobre hacer un documental? Porque, viendo el documental, me di cuenta de que eres una persona muy reservada, y esto implica exponer tu mundo por completo".

El extenista balear respondió con sinceridad: "Sí. Para ser honesto, sí. Me negué a hacerlo muchas veces antes. Me preocupaba un poco molestar a mi gente, a mi familia y a mi equipo. Más que por mí, era por ellos, por su espacio privado".

Nadal explicó que el cambio de decisión llegó tras una conversación clave con una persona de su confianza: "Tuve una gran conversación con David Ellison hace unos años, y de alguna manera me convenció. Me dijo: 'Hablé con Zach, me encanta como director. Vamos a hacer algo genial'. Y al final acepté hacerlo".

No obstante, el deportista dejó muy claro que los primeros días fueron complicados: "Es un reto, sobre todo al principio, porque no estás acostumbrado a tener cámaras en tu casa o en tu trabajo. Abrir tu casa, abrir tu diario de trabajo, en cierto modo resulta complicado al principio y es un gran reto".

A pesar de las dudas iniciales, el mallorquín aseguró que la experiencia terminó siendo positiva gracias al equipo que le acompañó durante el rodaje y a la forma en la que se adaptaron a su entorno: "Fue algo muy positivo y estoy muy contento de que lo hayamos hecho".