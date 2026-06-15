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Rafa Nadal revela la cara más cruda de su carrera: "Después de la Copa Davis, no pude caminar bien durante un mes"

El extenista español comparte cómo el dolor, la ansiedad y la resiliencia marcaron su trayectoria

Rafa Nadal en un podcast

Rafa Nadal en un podcast / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

Rafa Nadal relató entre risas en el podcast del extenista Andy Roddick una imagen tan doméstica como brutal: "Después de la Copa Davis, no pude caminar bien durante un mes". Su hijo llegó a normalizar ese dolor constante. "Mi hijo imitaba cómo bajaba las escaleras cojeando. Pensaba que así es como se bajan las escaleras".

La anécdota, que podría parecer ligera, es en realidad el reflejo más íntimo de un deportista que convivió con el sufrimiento como parte inseparable de su día a día. Una realidad que también muestra su documental en Netflix, donde se aprecia la magnitud del sacrificio que sostuvo su carrera.

Una resiliencia fuera de lo común

Nadal, que cumplió 40 años el pasado 3 de junio, reconoce que estuvo cerca de abandonar en varias ocasiones. Lo contó en el podcast y lo confirma el documental: "Hablé con diferentes especialistas y me dijeron: "Si quieres seguir jugando, la única manera es operarte". Tenía 37 años. Podría haberlo dejado, pero acepté el desafío".

¿Por qué seguir? Él mismo lo explica: "Porque tres meses antes estaba siendo uno de los mejores del mundo. Y disfrutaba haciéndolo". Esa mezcla de competitividad feroz y placer por el juego lo mantuvo en activo mucho más allá de lo que su cuerpo parecía tolerar.

Rafa Nadal.

Rafa Nadal. / EFE

El dolor como educación y como rutina

El entorno familiar también aparece en el documental, mostrando cómo cada recaída física afectaba a todos. Nadal fue educado en el esfuerzo extremo y en la superación constante, una filosofía que lo convirtió en mito, pero también en un deportista marcado por secuelas físicas profundas.

Su hijo Rafael llegó a asumir que el dolor era parte de la normalidad. "Llamé a mi mujer y se estaba riendo porque el niño bajaba las escaleras igual que yo, cojeando y quejándose. Creía que esa era la forma correcta de bajar las escaleras".

Ansiedad, lesiones y la búsqueda de ayuda profesional

El infierno físico tuvo consecuencias psicológicas. Nadal confesó que llegó a desarrollar serios problemas de ansiedad: "Cuando me di cuenta que no podía salir a la calle sin una botella de agua en la mano, vi la magnitud del problema y busqué ayuda".

Esa vulnerabilidad, poco visible durante su carrera, muestra la dimensión humana de un deportista acostumbrado a convivir con el límite.

La cara no visible de un deportista irrepetible

El documental y la charla con Roddick coinciden en que lo más admirable de Nadal no son solo sus 22 Grand Slams, sino su capacidad de resiliencia: cojeando, llorando, operándose y volviendo a competir.

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Hoy, ya retirado, puede mirar atrás con humor, aunque durante años ese dolor fue una sombra constante. Su historia, más allá de los títulos, es la de un hombre que convirtió el sufrimiento en motor y que ahora comparte, sin filtros, la verdad detrás del mito.

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