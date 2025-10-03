Tenis
Rafa Nadal, primer deportista entre los 160 honoris causa de la Universidad de Salamanca
Para el balear el reconocimiento es fruto de la educación recibida de su familia y de la experiencia vivida en las canchas y sus viajes por todo el mundo
EFE
El tenista Rafa Nadal se ha convertido este viernes en el primer deportista distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca, con lo que une su nombre al de más de 160 personalidades reconocidas con este título desde 1922, cuando a título póstumo fue concedido a Santa Teresa de Jesús.
Desde entonces, premios Nobel, investigadores, dirigentes políticos, músicos, pintores y escritores, entre otros, han sido investidos como doctores honoris causa por la institución académica salmantina.
Nadal ha defendido este viernes el valor del deporte como "puente" de "cordialidad y respeto mutuo" en un mundo que ve marcado por una "constante polarización", que ha pedido combatir con la educación.
Ante el claustro de doctores de la institución académica salmantina, reunidos en el Paraninfo del edificio histórico, Nadal ha recibido emocionado un reconocimiento que considera como fruto de la educación recibida de su familia y de la experiencia vivida en las canchas y sus viajes por todo el mundo.
En declaraciones a los periodistas tras el acto, preguntado por sus referencias al papel del deporte como antídoto frente a la polarización, Nadal ha argumentado que esta actividad "siempre ha sido un punto de unión". "Puede servir de inspiración a muchas otras cosas que en este mundo, a día de hoy, creo que están mal", ha detallado.
"No puedo estar más feliz", ha resumido Nadal al inicio de su emocionado discurso de agradecimiento, en el que ha citado al expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela para adherirse a su convencimiento sobre el poder transformador del deporte: "El deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación", ha resumido el primer deportista en conseguir el honoris causa por la Universidad de Salamanca.
Nadal ha asumido que su colegio y su universidad han sido las lecciones que aprendió en los entrenamientos y los partidos contra sus rivales, entre los que ha destacado la disciplina y el esfuerzo diario, pero también una "ambición sana" en la que "el fin no justifica los medios".
"Nada se consigue sin esfuerzo diario, sin compromiso y sin cuidar los pequeños detalles, de poco sirve soñar en grande si no se trabaja con intensidad y con objetivos claros en el día a día. Es la rutina y el esfuerzo constante y silencioso donde realmente empiezan a forjarse los grandes éxitos", ha añadido sobre su trayectoria.
Lesiones y resiliencia
El premio Príncipe de Asturias ha destacado que, más allá de los muchos títulos y de los galardones obtenidos, las lesiones y la incertidumbre asociada a ellas que afrontó en su carrera le enseñaron una de las "lecciones más valiosas", para entender que "lo importante no solo es volver, sino volver con ilusión, con la energía y con ganas de seguir luchando, aunque las circunstancias no sean las idóneas".
Ha sostenido también que le hubiera resultado "imposible" afrontar una carrera tan exigente "sin pasión y sin amor", útiles también para reformular con el paso de los años el concepto de ambición: "Fue un aprendizaje muy valioso entender e interiorizar que la verdadera ambición no consiste solo en querer alcanzar un objetivo, sino en intentar superarse cada día sin perder nunca de vista lo que realmente importa, los valores que en familia me enseñaron".
La lección de sus padres al Nadal adolescente
En este sentido, Nadal ha compartido con el auditorio una anécdota que vivió con 15 años y que ahora observa como una lección de sus padres que ha agradecido y que se ha propuesto reproducir con su hijo, presente en una ceremonia que tendrá que ver en vídeo, porque se durmió en brazos de su madre.
En este punto, el tenista balear ha recordado que cuando era un adolescente y estaba "muy ilusionado" con poder jugar por primera vez el torneo junior de Roland Garros, sus padres se lo impidieron porque las fechas coincidían con los exámenes.
"Con 15 años por aquel entonces fue muy difícil de entender, tenía delante la posibilidad de jugar un 'grand slam'. A pesar de mi decepción, mis padres se mantuvieron firmes y finalmente no jugué.Con el tiempo he comprendido que aquella decisión fue una gran lección y hoy les doy las gracias porque me ayudaron a terminar mi educación obligatoria y me enseñaron que ninguno de estos objetivos deportivos puede estar por encima de los valores", ha recordado.
También ha citado Nadal al más ilustre rector de la Universidad de Salamanca, el escritor y filósofo Miguel de Unamuno, para defender la necesidad de mirar más hacia el futuro que hacia el pasado, con el propósito de "construir un futuro mejor con ilusión".
Otros Honoris Causa
Premios Nobel
El fisiólogo japonés Shinya Yamanaka, los escritores José Saramago y Mario Vargas Llosa; el presidente de Costa Rica y Premio de la Paz, Óscar Arias; el bioquímico Paul Maxime Nurse, a los que se sumará la genetista francesa Emmanuelle Charpentier a finales de este mes, son algunos de los Premios Nobel que se encuentran en esta lista.
Política
En el ámbito de la política, el claustro de doctores de la Universidad de Salamanca ha destacado la labor de los presidentes de Brasil Lula da Silva y Fernando Enrique Cardoso; el presidente de Chile, Ricardo Lagos; el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas; y otros dirigentes políticos internacionales como Frans Timmermans, Jean Claude Juncker, Manuel Marín y Enrique Valentín Iglesias.
Cultura
En el apartado de la cultura, en la nómina de doctores honoris causa figuran, entre otros, el músico brasileño Caetano Veloso, el poeta Antonio Colinas, el pintor Miquel Barceló, la poeta rumana y Premio Princesa de Asturias, Ana Blandiana, el escritor Miguel Delibes, el cineasta Basilio Martín Patino o el novelista mexicano Carlos Fuentes.
Académicos
Por otra parte, en el listado de la Universidad de Salamanca figuran referentes académicos en diversas disciplinas como David Konstan, Víctor García de la Concha, José Narro, Salvador Gutiérrez Ordóñez, Giovanni Puglisi, Robert Schalock y Humberto López Morales, entre otros.
El caso de Unamuno
El caso del escritor, filósofo y exrector de la propia Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, es especial, ya que fue objeto de un acto de desagravio el pasado 2024, cuando recibió a título póstumo el doctorado honoris causa al cumplirse el centenario de su destierro a Fuerteventura por parte de la dictadura de Primo de Rivera.
Honoris causa mujeres
Pese a que esta nómina de honoris causa fue inaugurada con Santa Teresa de Jesús, para recordar en 1922 el tercer centenario de su canonización, la Universidad de Salamanca no se prodigó en el siglo XX en el reconocimiento de figuras femeninas y pasaron 74 años hasta que otra mujer, la neurobióloga noruega Kirsten Kjelsberg recibió el mismo reconocimiento.
Tras un nuevo impás, fueron las filósofas Adela Cortina y Victoria Camps las que en 2018, centro de los actos conmemorativos del Octavo Centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca las que fueron investidas, en un año que también vio cómo recibió el mismo reconocimiento la economista Rebeca Grynspan.
El resto de mujeres que han sido distinguidas con el honoris causa salmantino han sido Ana Blandiana, María Ángeles Durán, Rita Segato, Margaret Mary Murnane, Araceli Mangas Martín y Eulalia Pérez Sedeño
