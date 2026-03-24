Rafa Nadal: "¿Se pensaban que Alcaraz iba a ganar todos los partidos?"

La eliminación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami sigue generando reacciones, pero una de las más autorizadas ha sido la de Rafa Nadal, que ha querido rebajar cualquier atisbo de preocupación en torno al número uno del mundo.

El balear, durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, fue claro al valorar el momento del murciano tras su derrota ante Sebastian Korda. “No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tiene ningún sentido ni tampoco se puede exigir más”, afirmó.

Nadal quiso poner en perspectiva lo que está haciendo Alcaraz, destacando el impacto que está teniendo en el deporte español. “Está dando éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 años atrás. Yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace”, añadió.

También se refirió al momento de frustración que vivió el murciano durante el partido, cuando llegó a expresar que quería irse a casa, algo que el balear considera completamente normal dentro de la exigencia del circuito. “Todo el mundo tiene derecho a estar frustrado o cansado. Creo que él, cuando se vea, hubiera preferido no exteriorizarlo, pero es entendible”, explicó.

En esa misma línea, Nadal recordó que ni siquiera el número uno del mundo puede mantener un nivel perfecto durante toda la temporada. “Cuando uno viene de ganar el Abierto de Australia y es el número uno, ¿qué pasa, que va a ganar todos los partidos? Pues no va a pasar”, apuntó.

Además, el extenista también tuvo palabras para otra de las noticias positivas del tenis español en Miami, el crecimiento de Martín Landaluce, al que ve en clara progresión. “Ha dado un paso adelante. Tiene golpes espectaculares y tiene que mejorar pequeñas cosas que marcarán la diferencia”, señaló.

Ya en clave personal, Nadal reflexionó sobre su nueva etapa tras la retirada a finales de 2024, dejando claro que ha cerrado esa etapa con naturalidad. “Es una etapa bien cerrada. Estoy en otra fase de mi vida y puedo seguir el tenis sin la sensación de que me gustaría estar ahí”, explicó.

El balear también puso en valor los principios que han marcado su carrera y que, según él, siguen siendo clave más allá del deporte. “La resiliencia, la disciplina, el respeto… lo importante es que el personaje no se coma a la persona”, concluyó.

Un mensaje de calma y perspectiva de una de las mayores leyendas del tenis hacia quien ahora lidera el presente del circuito.