Rafa Nadal opina sobre su documental: "No me encanta pero está bien"

Debido a la privacidad a la que nos tenía acostumbrados Rafa Nadal, fue una gran sorpresa la publicación de su documental en Netflix. Una miniserie que ha permitido mostrar cómo es el 'otro Rafa' fuera de la pista y qué papel desempeña en el tenis ahora que se ha retirado.

En una entrevista a Q&Andy moderada por Andy Roddick a Nadal y al director del documental, Zach Heinzerling, Rafa habla sin tapujos sobre la difícil decisión de dejar que las cámaras entraran en su vida personal. Comenta sobre el reto de mostrar sus lesiones, su vida familiar y su retiro a medida que sucedían las cosas, y explica por qué finalmente confió en el proceso de filmación. También habla sobre su experiencia como mentor de estrellas como Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, y cómo es su vida ahora lejos del circuito.

El tenista afirma que no fue para nada una decisión fácil dejar entrar en tu casa cámaras que "lo escuchan todo y ven qué es lo que sucede en todo momento". Y sobre todo la gran preocupación del manacorense era la de "molestar a mi gente en sus momentos privados". Aunque apunta a que al principio fue duro, con la ayuda del equipo y del director, consiguieron que las cosas salieran adelante.

Él se define como un gran fan de Rafa, asegura que no tenía una historia pautada sobre cómo iba a desarrollarse el documental, que prefería que "fuera lo que se diera". Empezaron a rodar a principios de 2024 cuando seguía en el aire la decisión de Rafa sobre si se retiraba de forma definitiva o no.

Fue entonces cuando Nadal se lesionó la cadera, que era lo que le daba "más miedo", dice Heinzerling. Ese suceso puso en peligro la continuidad de la producción del documental y Zach afirma que dudaron sobre si "él nos iba a querer ahí". A lo que Rafa le respondía entre risas que "cien por cien no los quería ahí, aunque lo conseguimos llevar bien".

Lo mucho que ha cambiado la rutina diaria de Rafael Nadal desde que se retiró y se convirtió en padre / -

Aun con todo el dolor que le provocó esa lesión, el director del documental avala el compromiso que mantuvo Nadal: "Es como cuando estás en las pistas, cuando las cámaras estaban, tú dabas el máximo". Además, explica que cree que vivir esa situación en las primeras semanas les ayudó a crear un fuerte vínculo con él y el equipo. "Nos conocimos mucho mejor entre todos".

Lo que diferencia su documental de otros

La particularidad que diferencia el documental de Rafa de otros documentales de deportistas es que no era una historia de algo que ya se sabía que iba a pasar, sino que él mismo experimentaba todas las emociones y situaciones que se iban dando a la misma vez que se iba desarrollando el documental. Algo que Nadal explica diciendo: "Si tomas una decisión, la tomas con todas las consecuencias que esta pueda traer, no solo grabas los momentos bonitos".

Su manera de vivir el tenis ha cambiado mucho al no estar jugando. "No veo tenis todas las semanas, solo veo los torneos que me interesan o los partidos que me gustan" y sin "cero malos sentimientos, no siempre es interesante". Nadal explica que sigue implicado en la academia con los niños, entendiendo sus necesidades y con proyectos de "expandirla". "Soy una persona de deportes, me encanta el deporte en general".

Mentor de Swiatek o Alcaraz

Rafa ha actuado como mentor en ocasiones de Iga Swiatek y de 'Carlitos' con el objetivo de transmitirles los mejores consejos y aprendizaje adquirido: "Mi teléfono está abierto a todos y la academia también; el año pasado estuvo Iga y 'Sascha' durante un tiempo". Pero asegura que no podría enfocarse en un único jugador porque "no lo haría de la manera que se lo merecen".

Verse desde el otro lado no ha sido una tarea fácil para Rafa; el extenista asegura que nunca ha sido una persona que "necesitara muchos cumplidos, no he sido educado así". Su opinión ha sido clara: el documental no le ha encantado, pero "está bien", decía entre risas, concluyendo la entrevista.