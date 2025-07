Rafa Nadal, una nueva vida y un cambio en el horizonte: "No se sabe lo que puede pasar"

Hace un mes que Rafa Nadal recibió el homenaje por su carrera deportiva en la pista central de Roland Garros. A los pies de la Philippe Chatrier, emocionado, afirmó sobre la tierra en que ganó 14 de sus 22 Grand Slams que “después de tantos años luchando, es increíble cómo el tiempo ha cambiado la perspectiva de todo”. Un discurso que marca la aceptación de una época distinta para el manacorí. Una nueva vida. Tan solo meses después de vivir la retirada del tenis profesional. De decir adiós a la raqueta. Y de despedirse de viejas rutinas —como tocarse la parte baja del pantalón antes de sacar o encuadrar las bebidas de cara a la pista— para dar la bienvenida a otras. Incluso, a algún que otro capricho: “Me gusta mucho el chocolate con leche”, dice el balear.

Habla el español en la primera de las ocho entrevistas que enmarca su podcast 'NDL Pro-Healt'. "Es un poco difícil saber cuál es mi día a día porque no hay una rutina como antes. Ahora es un período de hacer muchas cosas y entender qué es lo que me gusta más o menos”, explica mientras pedalea en una bicicleta estática. Con todo, la adaptación de Nadal tras dejar el circuito definitivamente está siendo “rápida, buena y de momento feliz”, según él. A pesar, incluso, de tener un nuevo despertador: su hijo Rafael. Su nueva "ilusión".

Rafa Nadal y su mujer, Xisca Perelló / Gtres

“Siempre he sido una persona que le encantan los niños. Me gusta ir a buscarlo al cole (a Rafael) y lo hago todas las veces que puedo”, explica el manacorí, que intenta ponerse “trabajo y reuniones por las mañanas”, aunque la paternidad le haya cambiado la vida por completo. No ha variado tanto su amor por el deporte. Nadal cuenta que “hace un poco de todo” y que aún mantiene “algunas de las rutinas de cuando jugaba al tenis para proteger las rodillas y los hombros. Lo más peligroso en nuestro deporte”, afirma.

“Me voy acondicionando para cuando decida volver a jugar un poco a tenis, aunque sea de manera distinta, que me sirva para estar más o menos listo. Hago algo de fuerza y cardio", explica. "Entreno de ocho y media a diez de la mañana. Si lo dejo para última hora siempre hay excusas para no hacerlo. Prefiero empezar el día con el conocimiento de lo que tengo que hacer", añade el ganador de 22 majors sobre sus quehaceres personales. Tampoco deja de lado el golf: otra de sus pasiones.

El golf y la cocina, nuevos 'hobbies'

“Antes pensaba que iba a acabar mi carrera y podría jugar a golf cuatro o cinco veces a la semana. Al final, por trabajo, y porque me apetece estar en casa con mi hijo, termino haciéndolo dos días", manifiesta el balear quien reconoce haberse vestido de nuevo de corto para jugar a fútbol: "Después de 15 años, he vuelto a hacerlo. Me he vuelto malo", explica el balear, que actúa en una demarcación diferente a la de su tío, Miguel Ángel Nadal, exjugador del FC Barcelona: "Normalmente soy delantero".

No descarta Nadal volver a la élite del tenis. Esta vez, eso sí, como entrenador. Porque “no se sabe lo que puede pasar en unos años”, aunque ahora tiene "demasiadas cosas como para pensar en eso". "Es cierto que el tenis es una parte de mi vida. No digo que no a lo que pueda pasar en unos cuantos años, pero mi vida actual es una y desconozco la que será dentro de tres o cuatro”, sentencia el balear, que deja claro que su legado deportivo está condicionado a los resultados y los títulos, en el ámbito público.

Es consciente de que forma parte de una generación de deportistas "especial y difícil de repetir". La de los Gasol, Fernando Alonso, Rudy Fernández o Iker Casillas. No obstante, a nivel humano, Nadal entiende que “los que viven en tu día a día son los que realmente valoran como eres”. Y explica: "Me gustaría ser una de estas personas que cuando vuelva a los torneos después de tres o cuatro años, les guste volver a verme. He tenido una buena reacción con todo el mundo en estos 20 años de carrera y esto es lo que queda", concluye el extenista, que todavía se adapta a su nueva vida ligada a la paternidad, la cocina —le gusta cocinar de vez en cuando pescado— y también al mar.

"Salgo a navegar todo lo que puedo. Me aporta desconexión. Estar apartado del día a día, de la exigencia que tenía en mi vida cuando jugaba. Me da sensación de tranquilidad y libertad", destaca el campeón de 22 Grand Slams, mientras todavía trata de surcar los hábitos de su nueva vida.