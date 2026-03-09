Rafa Nadal, sobre su nueva rutina: "Me levanto cada día a las 7 de la mañana y entreno a las 8:30. Nunca he sido muy estricto con la comida"

Por mucho que lleve retirado desde el año 2024, Rafa Nadal no olvida que la rutina es fundamental para llevar una vida sana y saludable. El extenista aprovecha el tiempo libre para disfrutar de la Rafa Nadal Academy, su propia escuela de tenis en la que se puede implicar mucho más, y también de su familia y amigos, como explicó en el podcast 'Con Mucho De...' de NDL Pro-Health.

"Me levanto a las 7 porque soy padre. Entreno de 8:30 a 10 de la mañana, porque si lo dejo para última hora siempre hay excusas para no cumplir, así que prefiero empezar el día sabiendo que voy a hacer eso", aseguraba el balear, que admite que su estrategia es adelantarse a la pereza y empezar el día sabiendo que todo lo importante está hecho.

Rafa Nadal, comiendo un plátano en un partido / X

¿Y cuál es el ritmo de Nadal en el gimnasio? ¿Cuántos días va a la semana? El manacorí va un total de tres días al gimnasio, en los que combina tanto los ejercicios de fuerza como el cardio. Como si fuera a regresar al circuito del tenis en poco tiempo. Sin embargo, su objetivo ya no es el de llegar al siguiente Grand Slam en buenas condiciones, sino el de seguir activo sin sufrir dolores.

En cuanto a alimentación, Rafa asegura que siempre se ha permitido ser flexible. "Nunca he sido estricto con la comida". A día de hoy, escucha más a los nutricionistas y medios especializados que cuando era jugador y su menú se basa en pescado, verduras, ensaladas, arroces, patata y frutos secos. "Casi a diario me tomo un trozo de chocolate con leche", remató.

Rafa Nadal, este año en Australia / JOEL CARRETT

Un pequeño capricho al que no puede renunciar y menos teniendo en cuenta que "no vivo con calculadora de calorías". Su rutina es ser disciplinado sin obsesionarse, sin ser excesivamente duro consigo mismo. "Soy una persona que se ha ido concienciando con los años. A día de hoy el mundo está más enfocado en cómo cuidarse. Cuando yo empecé, cuando tenía 12 o 13 años, el conocimiento de salud, alimentación y suplementos era muy inferior al de ahora", comentaba Nadal en un acto en Madrid en 2022.

"Cuando alguien se acostumbra a hacer las cosas de pequeñito es una cosa que evoluciona de manera natural. A mí me ha costado mucho esfuerzo. A día de hoy soy muy consciente de que cuidarse, cuidar tu cuerpo, es vital. No solo para practicar deporte, sino para tener una salud y una vitalidad necesaria para ser feliz", habló. Un pensamiento que ha puesto en práctica desde que se retiró.