Rafa Nadal le tiende la mano a Xabi Alonso: "La casa no se construye en un día"

Rafa Nadal volvió a aparecer. El extenista, que dejó el deporte con el que tanto nos maravilló hace prácticamente un año, concrectamente el pasado 19 de noviembre de 2024, acudió a la gala Marca para recibir el premio ADN.

El tenista balear comentó varios temas, entre ellos, lo ocurrido en la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia. "Ha sido un torneo espectacular, ha sido una pena al final, Jaume estaba jugando el mejor tenis de su vida. Fue una pena el comienzo del segundo set cuando ya tenía el break arriba".

En la alfombra roja, le preguntaron a Nadal la situación actual del Real Madrid. El balear, que será uno de los candidatos a ocupar la presidencia blanca, una vez se retire Florentino Pérez, valoró el papel de Xabi Alonso en este nuevo Real Madrid.

Tras una serie de partidos sin victorias, que incluyen una derrota en la Champions League y dos empates en LaLiga, el Real Madrid de Xabi Alonso se encuentra en medio de una ola de críticas. El Barça ha aprovechado estos dos tropiezos consecutivos para reducir distancias en la clasificación, lo que ha aumentado la presión sobre el entrenador. Sin embargo, a pesar del clima tenso, el extenista, quien sigue de cerca la actualidad deportiva, se posicionó a favor de Xabi Alonso y pidió paciencia.

"Lo veo como un proceso natural de un deporte que se tiene que escribir cada día páginas y páginas, y del que se tiene que hablar horas y horas", comenzó diciendo el extenista, haciendo un llamado a no apresurarse en los juicios cuando se trata de proyectos a largo plazo.

Un proyecto en construcción

Nadal destacó que, a pesar de los tropiezos del Madrid, el equipo sigue en una situación destacada, tanto en liga como en la Champions. "Es cierto que en los últimos tres partidos no han ido tan bien como los jugadores ni el staff querían, pero al final son momentos y no creo que nadie en el Real Madrid no hubiese firmado estar en la cima de LaLiga hace unos meses", comentó Nadal, poniendo en perspectiva la buena situación que el equipo aún mantiene.

El extenista también resaltó el hecho de que Xabi Alonso se encuentra al frente de un proyecto nuevo y en fase de adaptación. "Es un nuevo proyecto, con un entrenador nuevo, se tienen que asimilar muchas cosas. La casa no se construye en un día", subrayó Nadal, dando a entender que no es razonable esperar resultados inmediatos en un proceso que lleva tiempo.

Si bien Rafa defendió a Xabi, también reconoció que las expectativas en el Real Madrid son muy altas debido a la historia del club. Las comparaciones con otros entrenadores que han pasado por el equipo, como Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti, son inevitables. Sin embargo, Nadal apuntó que cada entrenador tiene su propio enfoque y que, aunque los resultados pueden no ser los esperados, el trabajo de Alonso debe ser valorado en su justa medida.

Confianza en el futuro del proyecto

Rafa Nadal también señaló que el trabajo realizado por Xabi Alonso hasta ahora es un reflejo de la solidez del proyecto, destacando que el equipo sigue mostrando capacidades para luchar en todas las competiciones. "Lo que se necesita ahora es paciencia, y el tiempo dirá si este proyecto lleva al equipo a donde todos esperan", comentó.

Uno de los aspectos más destacados por Nadal es la presión constante que enfrentan los entrenadores en el Real Madrid. "En un club como el Real Madrid, la exigencia es altísima y la presión nunca desaparece", señaló. Este ambiente de alta presión, según Nadal, puede afectar tanto a jugadores como a entrenadores, pero también puede ser un motor para mejorar.

En medio de la tormenta mediática, Nadal quiso dejar claro su apoyo incondicional a Xabi Alonso, destacando su capacidad para gestionar momentos difíciles. "Es un entrenador muy preparado, que entiende el juego y sabe cómo lidiar con las adversidades", concluyó el extenista, dejando claro que, a su juicio, el futuro de Alonso en el Real Madrid sigue siendo prometedor.

El futuro inmediato del Real Madrid

Próximamente, el equipo de Xabi Alonso se enfrentará a Olympiacos y Girona. Unos partidos, no decisivos, pero si condicionantes para Xabi Alonso. Los próximos resultados pueden aliviar las críticas o reforzar la necesidad de realizar ajustes en el equipo, pero lo que está claro es que el proyecto de Xabi Alonso sigue siendo una apuesta a largo plazo en el seno del club.