Rafa Nadal se sincera sobre el tenis: "No he sido esclavo"

Por primera vez en dos décadas, el Philippe Chatrier abrirá sus puertas sin Rafael Nadal en el cuadro principal. Qué extraño será no verle entrar con su mirada de fuego, su ritual antes de sacar y ese dominio abrumador que convirtió la tierra batida de París en su propio reino. Rafa Nadal no competirá en Roland Garros 2025, y aunque la noticia ya se sabía desde hace meses, no deja de remover algo dentro del mundo del tenis.

A sus 38 años, Nadal ha concedido una sincera entrevista al diario L'Équipe, en la que repasa su trayectoria, reflexiona sobre su retiro y habla con una serenidad que solo puede dar quien ha dejado todo sobre la pista.

"No he sido esclavo del tenis"

“He sido feliz jugando al tenis, pero también de otras maneras, fuera de las pistas”. Con esta frase, Rafa desarma cualquier relato que lo dibuje como una figura atormentada por la exigencia o el sacrificio. Reivindica la libertad con la que vivió su carrera, `una vida plena, con espacio para amigos y familia´

El tenista español Rafa Nadal ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp durante el primer partido de los cuartos de final entre los equipos de España y Países Bajos, este martes en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga (Andalucía). EFE/ Jorge Zapata / Jorge Zapata / EFE

“No tengo el sentimiento de haber sacrificado nada”. Y cómo contradecirle. Nadal ha ganado 22 Grand Slams, ha sido número uno del mundo, y sobre todo, ha sido un referente de humildad, trabajo y pasión.

La retirada, las lesiones y la paz

Su adiós al tenis no fue repentino. Fue más bien una despedida lenta, forzada por las lesiones que le impidieron competir con continuidad desde 2022. Aun así, Nadal no se arrepiente de haber alargado su carrera: “Pensaba que podía seguir al máximo nivel”, recuerda.

Ahora, desde el retiro, afirma sentirse en paz: “Tengo muchos proyectos en mi vida que me hacen feliz”. Y se le nota. Lo que para muchos sería un vacío, para él es simplemente una nueva etapa.

Alcaraz, Sinner y el tenis actual

Con la claridad que le caracteriza, Nadal también habló del presente del tenis. No dudó en señalar a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como los referentes del futuro inmediato.

Sobre el documental de Alcaraz, fue tajante: “No refleja su personalidad ni cómo vive su carrera”. Defendió a su compatriota con firmeza, dejando claro que Carlos es “un gran profesional” cuya imagen fue malinterpretada. A lo el extenista añade que es una persona que trabaja muy duro para llevar su tenis y su físico al más alto nivel.

Tenis dobles masculino: Alcaraz/Nadal VS Krajicek/Ram / JUANJO MARTIN

En cuanto al caso de dopaje que salpicó a Sinner, Nadal fue más allá: “Pondría mi mano en el fuego por él”. Una declaración de confianza absoluta en la honestidad del italiano y, al mismo tiempo, una defensa del debido proceso y de la justicia deportiva. "Estoy totalmente convencido de que Jannik jamás quiso hacer trampa ni hacer nada ilícito", reafirma Nadal.

Un homenaje que no necesita… pero agradece

Este domingo, Roland Garros rendirá homenaje a su leyenda: a Rafa Nadal. Y aunque él mismo admite que no le gustan estas ceremonias: “No tengo un gran ego, vivo bien con algo de anonimato” , también reconoce que este momento será especial.

MÁLAGA, 19/11/2024.- El tenista Rafa Nadal durante el homenaje que recibe tras el partido de dobles que jugaron los tenistas de España Carlos Alcaraz y Marcel Granollers con la pareja de Países Bajos Wesley Koolhof y Botic Van de Zandschulp, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Davis que se disputó hoy martes en el pabellón Martín Carpena de Málaga. EFE / Jorge Zapata. TENIS. COPA DAVIS. TENISTA MALLORQUIN. RAFEL NADAL. DESPEDIDA / Jorge Zapata / EFE

“Estoy muy agradecido y feliz de poder decir adiós a toda la gente que me ha apoyado”, dice, consciente de que su historia con París no fue una más. Fue la historia. 14 títulos y una conexión emocional con la grada que ningún otro jugador ha logrado igualar. "Me he sentido apreciado y querido en París, en Francia en general, es algo inolvidable", agrega.

Un legado eterno

Nadal dice que será “difícil” que alguien repita lo que él hizo en Roland Garros. Pero añade, como quien lanza un reto al destino: “Si yo lo he hecho, ¿por qué no otro?”.

Roland Garros 2025 será especial, pero también distinto, porque por primera vez, el Rey de la Tierra no estará en su trono. Estará en la grada. Observando. Y, probablemente, sonriendo. Porque él ya lo ha dado todo. Y lo ha dado bien.