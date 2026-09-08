Rafa Nadal, sobre Hacienda: "Son muchos los millones que he pagado"

Rafa Nadal, figura central del deporte español y empresario con múltiples proyectos, ha acumulado una fortuna considerable tras dos décadas de éxitos en las pistas y una diversificación constante de negocios.

A lo largo de su carrera profesional, el balear ha generado ingresos millonarios tanto por premios deportivos como por acuerdos comerciales y actividades empresariales vinculadas a Mallorca, Marbella y otros destinos internacionales.

Según estimaciones de publicaciones especializadas, Nadal se situó entre los deportistas con mayores beneficios, combinando ganancias deportivas con contratos publicitarios y la creación de marcas propias. En la actualidad, concentra su actividad en el desarrollo inmobiliario en la Costa del Sol, la expansión de la cadena hotelera ZEL junto a Meliá, la consolidación de la Rafa Nadal Academy en Manacor y nuevas inversiones en competiciones de motor eléctrico.

La visión de Nadal sobre la fiscalidad

En una entrevista concedida al diario italiano 'Corriere della Sera' en 2020, Nadal abordó abiertamente su relación con los impuestos y el papel que desempeñan en su vida como contribuyente español. "Soy español, y estoy feliz de serlo. Por supuesto, cuando llega la factura de impuestos, estoy un poco menos feliz. Pero tuve la suerte de nacer en un país con muchas virtudes, lo que me dio una buena vida", afirmó entonces, dejando entrever una mezcla de orgullo y resignación ante sus obligaciones tributarias.

Rafa Nadal / Archivo

El extenista ha reiterado en varias ocasiones que jamás ha trasladado su residencia fiscal fuera de España. "Siempre he tenido mi domicilio fiscal en Mallorca", declaró en una entrevista televisiva, subrayando que ha cumplido con todas las exigencias legales. "Son muchos millones los que he pagado, que es lo que tenía que hacer. Es lo que me toca como ciudadano y lo he hecho".

Transparencia, polémicas y regularización

La fiscalidad de Nadal generó debate público en 2012, cuando se conoció que parte de sus sociedades habían estado registradas en Gipuzkoa entre 2006 y 2011 antes de regresar a Baleares. Su representante, Carlos Costa, defendió entonces la actuación del deportista: "Desde el inicio de su carrera Rafa siempre quiso mantener su residencia en España y así ha sido, reafirmando con ello su compromiso como español, tanto dentro como fuera de las pistas".

Rafa Nadal durante la inauguración de ZEL Fuerteventura / Seth Abea

El equipo del tenista sostuvo que todas las obligaciones tributarias estaban al día y que los movimientos societarios no habían supuesto ventajas fiscales indebidas. "Tras un período en el que su domicilio social estuvo en territorio vasco, trasladaron su domicilio a Baleares, no habiéndose beneficiado como consecuencia de este traslado de lo previsto por el régimen fiscal anterior. Las sociedades mencionadas y el propio tenista se hallan al corriente de pago de todas las obligaciones tributarias".