Rafa Nadal (40 años): "Por las mañanas desayuno pan tostado con aceite de oliva, que es fundamental y una parte inamovible de mi dieta y de mi manera de comer"

Rafael Nadal sigue siendo un referente de hábitos saludables incluso después de su retirada del tenis profesional. Con 22 títulos de Grand Slam y una carrera marcada por la disciplina, el mallorquín mantiene una rutina alimentaria muy ligada a la dieta mediterránea, donde el aceite de oliva virgen extra ocupa un papel protagonista. En una entrevista para Olivatessen by Mercacei, recogida por Aceites Canoliva, el extenista explicó que cada mañana desayuna pan tostado con aceite de oliva, una costumbre que mantiene "allí donde esté".

Nadal defiende que comer bien es una cuestión de "educación y voluntad", y que el aceite de oliva es "fundamental y una parte inamovible" de su manera de alimentarse. Su apuesta por alimentos reales y poco procesados se ha convertido en una filosofía de vida.

Qué opinan las expertas en nutrición

Para entender por qué este desayuno es tan relevante en la rutina del extenista, consultamos a Yolanda Suárez, experta en fitness y nutrición, y a Lucía Victoria Pedrotti, nutricionista especializada en Psiconeuroinmunología Clínica.

Tenis individual masculino: Marton Fucsovics - Rafael Nadal / JUANJO MARTIN

Ambas coinciden en un punto clave: Nadal no es un ciudadano promedio, sino un deportista de élite con un gasto energético muy superior al de la mayoría. Según Pedrotti, "un deportista de élite tiene una sensibilidad a la insulina muy elevada y una capacidad para utilizar los hidratos de carbono completamente distinta a la población general".

Suárez insiste en que no debemos copiar su desayuno sin adaptarlo a nuestras necesidades. Aun así, reconoce que la propuesta del tenista parte de una buena base: alimentos poco procesados y una grasa saludable como el aceite de oliva virgen extra.

¿Es un desayuno completo para la población general?

Pedrotti advierte que un desayuno compuesto solo por pan tostado y aceite de oliva aporta poca proteína y muy poca fibra, nutrientes esenciales para mantener la saciedad, controlar la respuesta glucémica y preservar la masa muscular. Aunque es posible que Nadal complemente su desayuno con otros alimentos, no se especifica.

La recomendación de ambas especialistas es clara: adaptar la dieta al estilo de vida de cada persona y priorizar alimentos reales y mínimamente procesados.

Aceite de oliva virgen extra / Archivo

El aceite de oliva virgen extra es, según Pedrotti, una fuente de grasa de excelente calidad que permite aumentar el aporte energético sin recurrir a ultraprocesados. Además, aporta compuestos antioxidantes y antiinflamatorios como los polifenoles, que favorecen la recuperación y protegen la salud cardiovascular.

Suárez recuerda que no todos los aceites son iguales y que es fundamental elegir siempre un virgen extra de buena calidad.

El pan es el otro protagonista del desayuno de Nadal, pero ambas expertas matizan su papel.

Pan / Archivo

Suárez considera que el pan es "una fuente concentrada de almidón" y que existen alternativas con mayor densidad nutricional para empezar el día. Recomienda que su consumo sea ocasional y, cuando se tome, optar por panes de cereales germinados y sin gluten.

Pedrotti, en cambio, apuesta por panes integrales y de masa madre, que conservan más fibra y favorecen una respuesta glucémica más estable. Aun así, insiste en que lo importante es el contexto de la comida completa: no es lo mismo acompañar el pan con mermelada que con huevos o jamón ibérico.

Cómo convertir el desayuno de Nadal en una opción más equilibrada

Pedrotti propone una versión más completa: tostada integral de masa madre con aceite de oliva virgen extra, huevos y jamón ibérico. De esta forma se combinan hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables.

Suárez, por su parte, recuerda que la clave no está en copiar el desayuno de un deportista de élite, sino en priorizar alimentos reales y adaptarlos a nuestras necesidades.

Más allá de qué come exactamente, el mensaje del extenista y de las expertas es claro: priorizar alimentos poco procesados, grasas saludables y adaptar la alimentación al estilo de vida de cada persona.