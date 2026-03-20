Rafa Nadal da el salto al negocio de los megayates

La figura de Rafa Nadal sigue creciendo más allá de las pistas. El extenista mallorquín, una de las mayores leyendas del deporte español, ha dado un nuevo paso en su carrera empresarial al entrar en el negocio de los puertos deportivos de megayates de lujo, un sector en plena expansión en el Mediterráneo.

Según ha adelantado El Confidencial, Nadal ha adquirido una participación minoritaria en Ocean Platform Marinas, una empresa especializada en el diseño y gestión de amarres para embarcaciones de gran eslora. La operación se ha realizado a través de su holding familiar Aspemir, el vehículo que articula gran parte de sus inversiones.

Rafa Nadal desvela su nueva rutina / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La compañía, dirigida por José Luis Almazán, ya opera en destinos como Ibiza y Málaga, y tiene como objetivo desarrollar una red de infraestructuras para megayates a lo largo del litoral español. Entre sus inversores también figuran la familia Matutes y el empresario Domingo de Torres, en un proyecto vinculado al crecimiento del turismo de alto nivel en la costa mediterránea.

La presencia de Nadal en este tipo de iniciativas no es casual. En los últimos años ha reforzado su vinculación con la Costa del Sol, donde se ha aliado con la promotora Sierra Blanca para impulsar un gran complejo deportivo en Málaga. Un proyecto que incluirá pistas de tenis y pádel, gimnasio, piscina, spa, restaurante y un museo dedicado a su trayectoria, y que refuerza su apuesta por combinar deporte y negocio.

Esta nueva inversión amplía el entramado empresarial que el extenista ha construido en torno a Aspemir, donde uno de sus pilares sigue siendo la Rafa Nadal Academy en Manacor, su proyecto más personal.

UN PROYECTO VITAL

Desde su creación en 2016, la academia ha experimentado un crecimiento constante hasta convertirse en uno de los centros deportivos y educativos de referencia a nivel mundial. Con más de 500 empleados y más de 100.000 visitantes anuales, sus instalaciones superan los 80.000 metros cuadrados y acogen a miles de deportistas cada año.

El complejo cuenta con 45 pistas de tenis, 16 de pádel, campo de fútbol, piscinas, centro de fitness, spa y una clínica deportiva gestionada por QuirónSalud, además de una residencia para estudiantes y un colegio internacional con alumnos de decenas de nacionalidades.

Con esta nueva incursión en el sector náutico, Rafa Nadal confirma su apuesta por diversificar su actividad tras su retirada del tenis profesional, consolidándose como una figura cada vez más relevante también en el ámbito empresarial.