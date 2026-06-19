Rafa Nadal, sobre las críticas a Carlos Alcaraz: "Mi vida era mucho más que el tenis, bailaba e iba a Ibiza todos los años con mis amigos"

Rafa Nadal ha sido un ejemplo tanto dentro como fuera de la pista. Sin embargo, no ha querido ser tampoco un esclavo del tenis, como muchos han dado por hecho. El extenista balear confesó en una entrevista en la 'CNN' lo que le gustaba hacer en su vida privada cuando no había torneos, defendiendo de este modo a los que critican a Carlos Alcaraz y su necesidad de irse de fiesta con los amigos.

"Cada uno tiene una personalidad diferente, ya sabes... yo también la tenía, lógicamente. Mi vida no era solo tenis, tenis y tenis", reconoció. Y es que la profesionalidad no significa no hacer otras cosas que no sean tenis, sino encontrar el momento adecuado para cada necesidad. El propio Rafa reconoció que también iba a Ibiza, lo que no lo hacía público.

Rafa Nadal en 'Late Night with Seth Meyers' / YouTube

"Bailaba e iba a Ibiza todos los años con mis amigos. Cada uno necesita encontrar su propio espacio... algunas personas necesitan más, otras menos, pero mi vida era mucho más que el tenis", dijo. Uno de los pocas fotografías de Nadal en Ibiza es precisamente con Leo Messi, que también dedicó su tiempo libre a disfrutar de la isla.

"Yo no quería proyectar eso al mundo porque no me parecía interesante para el mundo que yo fuera a Ibiza. Carlos decidió hacerlo público y lo respeto. Parece que le está funcionando muy bien", reconoció Nadal. De hecho, en el documental de Netflix del murciano, uno de los principales propósitos es mostrar que quiere triunfar a su manera, disfrutando también de todo aquello que no tiene que ver con el tenis.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, compitiendo juntos en los Juegos Olímpicos de París 2024 / JUANJO MARTIN

Este año, al no poder participar ni en Roland Garros ni en Wimbledon, los viajes de Carlos Alcaraz no han estado tanto en el ojo del huracán. De hecho, su viaje a Ibiza con los amigos solía ser después de la cita parisina. En los dos últimos años, Alcaraz se había proclamado campeón en París y lo celebraba a lo grande en las Islas Baleares, donde pasaba poco menos de una semana.

Una manera de desconectar que había sido criticada por mucha gente, ya que se consideraba que no preparaba con la suficiente antelación la gira de hierba. Sin embargo, en 2024 fue campeón y en 2025 alcanzó la final, donde acabó perdiendo contra Jannik Sinner. Cada uno conoce su cuerpo y mente mejor que nadie como para saber qué es lo que necesita en cada momento.