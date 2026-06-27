Rafa Nadal conquista Fuerteventura con su nuevo hotel ZEL

Rafa Nadal continúa ampliando sus conquistas fuera de las pistas. El ganador de 22 títulos de Grand Slam ha inaugurado en Fuerteventura el cuarto hotel de ZEL, la marca lifestyle que creó junto a Meliá Hotels International.

El nuevo complejo Adults Only, el primero de la marca en Canarias, está ubicado en la Playa de Sotavento, uno de los grandes referentes internacionales para la práctica de deportes de viento. Un enclave absolutamente único y privilegiado para un proyecto que une descanso, bienestar activo, naturaleza y estilo mediterráneo.

José Luis Acea, Rafa Nadal y Gabriel Escarrer, durante la inauguración del ZEL Fuerteventura en la Playa de Sotavento / Seth Abea

La apertura se celebró con un evento que reunió a cerca de 300 invitados y contó con la presencia del propio Nadal; Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International; y José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, principal inversor del proyecto. Entre los asistentes se vieron rostros conocidos como Miguel Bernardeau, Jessica Goicoechea, Coco Constans, Leonie Beck y Frankie Bridge.

La modelo Jessica Goicoechea y la influencer, Coco Constance en la presentación del acto / Seth Abea

La velada tuvo lugar sobre la arena de la playa, con vistas al Parque Natural de Jandía, y se planteó en clave de verbena mediterránea frente al Atlántico. Como guiño a la unión entre Baleares y Canarias, y entre el Mediterráneo y el Atlántico, los asistentes recibieron unas alpargatas mallorquinas para disfrutar con mayor comodidad de una noche pensada al detalle, con música en directo, gastronomía, coctelería y el paisaje de Sotavento como gran protagonista.

Nadal llegó por la mañana a la isla acompañado por una parte importante de su familia, que pudo comer al mediodía en el restaurante del hotel y disfrutar de las instalaciones antes del acto oficial. En la inauguración estuvieron su padre, Sebastián Nadal; su hermana, Maribel Nadal; su tío, Miquel Àngel Nadal, exjugador del FC Barcelona; y también una de sus sobrinas, entre otros familiares. Todos ellos arroparon al mallorquín en una jornada especialmente simbólica para su nueva etapa empresarial, demostrando que la simpatía, la naturalidad y la cercanía corren por las venas de la familia Nadal.

Fiesta de inauguración del hotel ZEL Fuerteventura / Seth Abea

La presentación fue conducida por la mallorquina María Umbert, directora de comunicación de Meliá Hotels International, que ejerció como maestra de ceremonias de un acto en el que se mezclaron el tono institucional, el carácter familiar del proyecto y el ambiente festivo propio de ZEL.

Nadal: “Hoy estamos viendo hecha realidad la idea que escribimos en una servilleta”

Para Nadal, que atraviesa una etapa de intensa actividad empresarial tras dejar el circuito profesional, el proyecto supone un nuevo paso en su vida lejos de la competición. En Fuerteventura, el mallorquín volvió a jugar en equipo y lo hizo mostrando su cara más noble, humilde, sincera y cercana.

El balear también agradeció a Meliá haberle elegido como compañero de viaje: “Sé muy bien que Meliá no necesita compañeros de viaje porque tiene un historial de gran éxito, pero haber pensado en mí es una gran satisfacción”.

Durante su intervención, Nadal quiso poner el foco en el origen del proyecto y en la confianza que Meliá depositó en él para impulsar una marca que nació de una conversación con Escarrer.

“A título personal quiero dar las gracias a Gabriel y a todo su equipo por el gran trabajo que están haciendo a diario para hacer de esta marca lo que Gabriel y yo escribimos en una servilleta el primer día que empezamos a hablar de este proyecto. Hoy estamos viendo la realidad de esta idea”, explicó el extenista.

Sotavento, deporte y bienestar activo

El nuevo ZEL Fuerteventura está concebido como una propuesta centrada en el bienestar activo. Su ubicación en Sotavento lo conecta directamente con disciplinas como el windsurf, el kitesurf y el wing foil, deportes que forman parte de la identidad de la zona.

El hotel ofrece una programación semanal con grupos de running, sesiones de barré, gravity fitness, HIIT y POUND, además de actividades acuáticas dirigidas por profesionales locales. Durante la inauguración, los invitados pudieron disfrutar también de una sesión de entrenamiento con Coco Constans, psicóloga y creadora de contenido vinculada al fitness.

El complejo cuenta con 142 habitaciones y suites, entre ellas 81 suites y dos Casa ZEL. Su diseño apuesta por la arquitectura abierta, la luz natural y la vida al aire libre, con terrazas y balcones orientados al océano y al paisaje majorero.

Álvaro Sans, arquitecto del proyecto, destacó la singularidad del enclave durante la presentación. “Es difícil imaginar un lugar similar a este”, aseguró. “No conozco ningún hotel en el mundo que tenga este espectáculo delante. Nunca vamos a ver aquí un edificio, nunca una promoción urbanística. Esto siempre va a estar igual”, añadió.

Sans recordó además que Fuerteventura cuenta con un 40% de superficie protegida y puso como ejemplo el Parque Natural de Jandía, cuya extensión alcanza los 143 kilómetros cuadrados. Para dimensionar la magnitud del entorno, el arquitecto lo comparó con Central Park y destacó que este espacio natural tiene 43 veces su tamaño.

Con esta apertura, ZEL Fuerteventura se integra junto a Paradisus Fuerteventura para crear el primer ‘wellness hub’ del Atlántico, una propuesta que combina deporte, descanso, gastronomía y conexión con el entorno.

Inauguracion del hotel ZEL Fuerteventura / AppleTree

ZEL nació a finales de 2022 de la alianza entre Nadal y Meliá Hotels International con el objetivo de trasladar el estilo de vida mediterráneo a distintos destinos del mundo. El primer hotel abrió sus puertas en Mallorca en 2023, seguido de Costa Brava y Punta Cana. Ahora, la marca desembarca en Canarias con Fuerteventura y ya prepara nuevas aperturas en Madrid, Cozumel y Creta.

“Para nosotros la ilusión era trasladar la cultura mediterránea al mundo y hoy estamos en un lugar que poco tiene que envidiar al Mediterráneo. Ponemos nuestra banderita con muchísima ilusión y con ganas de estar presentes en este lugar tan idílico”, afirmó Nadal.

Un acto con respaldo institucional y empresarial

La inauguración contó con una amplia representación institucional. Asistieron, entre otros, Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias; Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura; Marlenne Figueroa, consejera de Turismo del Cabildo; Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias; y Alejandro Jorge, alcalde de Pájara. También estuvieron presentes el primer teniente de alcalde, Alexis Alonso, y varios concejales del municipio, entre ellos Salah Edine.

Autoridades y representantes de ZEL, Meliá y Banca March, junto a Rafa Nadal, durante el corte de cinta inaugural del ZEL Fuerteventura / Seth Abea

Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, subrayó la importancia de esta nueva apertura para ZEL: “Para Banca March, para Rafa y para mí es un día muy importante. Es el cuarto ZEL que abrimos y desde luego es una historia de superarnos día a día, de poner el listón más alto”.

Escarrer destacó además la implicación personal de Nadal en la marca. “La implicación de Rafa es tremenda”, afirmó, antes de poner en valor el carácter familiar del proyecto y la colaboración con Banca March, a la que definió como un socio con “una visión largoplacista”.

José Luis Acea Rodríguez, consejero delegado de Banca March, recurrió al lenguaje deportivo para definir la relación entre Nadal y Escarrer: “Gabriel Escarrer y Rafael Nadal forman una auténtica pareja de dobles. No en la cancha, sino en la pista de la iniciativa empresarial”.

“En este partido, la empresa es la raqueta, el saque la confianza y cada nuevo proyecto un punto decisivo”, añadió Acea.

La inauguración acabó convertida en una velada épica, de esas que Nadal tantas veces firmó sobre la pista, esta vez sin raqueta, sin marcador y sin trofeo, pero con la misma ambición ganadora que marcó toda su carrera.