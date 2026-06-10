Rafa Nadal lo tiene claro con Alcaraz: "Volverá bien porque es demasiado bueno"

Rafael Nadal ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad tras el estreno de RAFA, el documental que repasa su trayectoria y que se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes de Netflix. En él, el manacorí deja numerosas reflexiones sobre el sacrificio, el sufrimiento y la exigencia que acompañan a la élite del tenis, una experiencia que ahora observa desde la distancia tras su retirada.

Precisamente esa perspectiva le permite analizar con calma el presente y el futuro del tenis español, encabezado por Carlos Alcaraz y acompañado por una nueva generación de jugadores que empieza a abrirse paso en el circuito, como Rafa Jódar y Martín Landaluce.

Nadal tiene claro que el talento es importante, pero considera que existe un factor todavía más decisivo para determinar hasta dónde puede llegar un jugador.

Nadal: "Es bueno que haya grandes campeones, pero también aspirantes, y no los hay" / Netflix

"En los jóvenes siempre hablo de lo mismo: la capacidad que tengan de mejora va a marcar su futuro. Carlos ya es uno de los mejores jugadores de la historia, y los demás tendremos que esperar, aunque sepamos que son muy buenos, a ver cuál es su capacidad de mejora diaria", explicó.

Entre esos nombres que más llaman la atención aparece el de Rafa Jódar, cuya irrupción en los últimos meses no ha pasado desapercibida para el ganador de 22 Grand Slams.

"Creo que Rafa ha tenido una progresión muy fuerte en este último año, pasando de estar cerca del puesto 900 a situarse alrededor del 20 del mundo. Demuestra que solo alguien que tiene una gran capacidad puede lograr algo así", destacó.

Las palabras de Nadal llegan después de que el madrileño haya protagonizado una de las mayores explosiones del circuito, consolidándose como una de las grandes promesas del tenis mundial.

Tampoco se olvidó de Martín Landaluce, un jugador al que conoce especialmente bien por su vinculación con la Rafa Nadal Academy.

"Martín es alguien de aquí de la Academia, que también este año ha dado grandes pasos hacia delante. Ha avanzado muchísimo en estos últimos meses", afirmó.

Y, por supuesto, hubo espacio para hablar de Carlos Alcaraz, que continúa recuperándose de la lesión de muñeca que le obligó a perderse la segunda parte de la temporada de tierra batida y Wimbledon.

Lejos de cualquier preocupación, Nadal se mostró absolutamente convencido de que el murciano volverá al máximo nivel cuando regrese a las pistas.

"Carlos va a volver bien después de la lesión, porque es demasiado bueno para que eso no sea así", sentenció.

Una frase que refleja la enorme confianza que Nadal mantiene en el talento, la mentalidad y la capacidad de trabajo del jugador de El Palmar.

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Mientras Alcaraz continúa avanzando en su recuperación con la vista puesta en la gira norteamericana de pista dura, Nadal observa con optimismo el futuro del tenis español, convencido de que tanto el presente como la próxima generación cuentan con las herramientas necesarias para seguir compitiendo entre los mejores del mundo.