Rafa Nadal, sobre Carlos Alcaraz: “No es ninguna promesa”

Ya no quedan palabras para definir a Carlos Alcaraz. A su manera, a su propio ritmo, pero el murciano ha reescrito sin un ápice de duda la historia del mundo del tenis, una que se reinventa cada vez que sale a pista. Después de levantar el Open de Australia, el último de los cuatro grandes que le faltaba en su colección particular, el mundo del tenis al completo se rindió al nuevo monarca de la raqueta en la actualidad.

Entre todas las palabras de elogio, que no han sido pocas, que ha escuchado Carlos Alcaraz estos últimos días, seguramente las de Rafa Nadal sean las que más especial atención le merezcan. Su ídolo, aquel con quien creció viendo sus partidos por televisión, se rindió sin complejos ante el murciano tras su última obra en Melbourne, donde consiguió ser el tenista más joven en lograr el Grand Slam en toda la historia. Casi nada.

Alcaraz, preparado para afrontar el segundo desafío de la temporada / EFE

El balear, que estuvo presente en Australia para seguir en primera persona el último éxito de su compatriota, compartió una interesante reflexión en frío tras la victoria de Alcaraz. "Fue un partido como lo que tiene que ser una final de Grand Slam", explicó Nadal tras presenciar el partido entre Djokovic y Alcaraz. "Partidos de nivel, disputados. Se ve un poquito la diferencia de edad a la hora de ver las capacidades físicas de uno y de otro, pero cada uno con sus armas intentando llevar el rendimiento a la máxima expresión", apuntó.

No, no, no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams. Para nada es una promesa, es una leyenda de nuestro deporte ya Rafa Nadal, sobre Alcaraz

El manacorí fue todavía más rotundo cuando fue preguntado por si Alcaraz puede considerarse una promesa del tenis: "No, no, no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams. Para nada es una promesa, es una leyenda de nuestro deporte ya . Si vas a los grandes jugadores históricos no hay tantos que tengan siete Grand Slams. De promesa nada", sentenció con criterio.

Los elogios de Nadal hacia Alcaraz fueron más allá: "Tenerlo es una bendición, es un gran jugador que nos representa por todo el mundo y encima esta llevando el tenis a un nivel increíble", confesó. Y un apunte sobre la comparación entre generaciones: "Al final, cada uno hace su carrera y yo nunca dije que unos son mejores que otros, la carrera de cada uno marcará quiénes han sido mejores, y todos son grandes embajadores para nuestro deporte y creo que tenemos que estar felices de tener a alguien como Novak, que sigue ahí arriba después de tantos años en el circuito", explicó