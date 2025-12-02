Rafa Nadal abre la puerta a un posible reencuentro con Federer

Rafa Nadal se retiró en 2024 después de una extensa y exitosa carrera en la que se convirtió en miembro de honor del conocido como 'Big Three' junto a Roger Federer y Novak Djokovic. Los tres protagonizaron una de las mejoras épocas del tenis y llegaron a forjar una estrecha relación, especialmente entre Rafa y Roger.

Aunque ambos se encuentran ya retirados, durante la pasada edición de la Copa Laver, el helvético dejó entrever la posibilidad de un posible reencuentro en la pista con el balear, el que fuera su gran rival durante su etapa en activo. "Sí, ¿por qué no?. Me encanta Rafa. Estoy jugando mucho ahora mismo, así que intento mantenerme en buena forma. Sé que Rafa está deseando jugar un poco de tenis. Para nosotros, hablar de tenis sénior es horrible, pero quizá podríamos crear un circuito, como un Fedal Tour", dijo Federer en una entrevista durante el torneo.

Unos meses después, ha sido el propio Nadal el que ha recogido el guante de esa invitación. "Creo que ahora mismo, si eso ocurriera sería un poco más adelante. He estado un año sin jugar y necesitaré un tiempo de preparación. Seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divertamos y nos motive un proyecto, y se junten una serie de factores que lo hagan posible, seguro que algo ocurrirá. Hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucede en el futuro", comentó durante los Premios AS 2025.

Nadal habló también de su actividad desde que se retiró del tenis, afirmando que apenas “he jugado una hora y media" desde entonces. "No he cogido una raqueta hasta hace dos semanas. Me gustaría jugar una vez por semana a partir de ahora para no tener que empezar de cero si alguna vez quiero jugar. Tengo dolores, evidentemente, pero parando mucho la actividad, las cosas se van suavizando”, explicó.

Rivalidad Alcaraz-Sinner

El balear, que conoce bien lo que es compartir época con un rival de entendidad, habló también de los dos grandes dominadores del circuito actual, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Como sucedió en su duelo con Federer, para Nadal es importante que exista una tercera figura que de un plus de competitividad como en su momento hizo Djokovic para ellos. “Creo que a Sinner y a Alcaraz les falta alguien que les apriete un poco porque han marcado diferencias con todos los demás y en cualquier versión pueden ganar a cualquiera, hasta que se encuentran con el otro. Los que lo vemos desde fuera tenemos la sensación de que, aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”, apuntó.