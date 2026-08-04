Rafa Nadal (40 años): "Antes se ahorraba para comprar una casa o un coche, ahora la gente invierte en viajar y valora otras experiencias"

Rafa Nadal ha reflexionado sobre cómo han cambiado las prioridades de consumo y ahorro en los últimos años en una nueva entrevista con CNBC, especialmente entre las nuevas generaciones. El extenista explica que antes mucha gente se esforzaba en ahorrar para comprar una casa o un coche, mientras que ahora pesa más el valor que se da a las experiencias, los viajes y el conocimiento de nuevas culturas.

Un cambio de mentalidad

Nadal señala que la mentalidad de la gente ha cambiado mucho y que ese giro se nota en la forma de entender el dinero. Antes, ahorrar tenía como objetivo principal dar el paso hacia bienes materiales de largo plazo, como una vivienda o un vehículo; ahora, en cambio, muchas personas priorizan gastar en vivir experiencias, viajes, descubrir nuevos lugares y acumular recuerdos más que posesiones.

Ojo, no plantea este cambio como una crítica, sino como una observación sobre la evolución de la sociedad. La idea de fondo es que las personas jóvenes de hoy tienden a valorar más el presente y la experiencia personal que la compra de activos tradicionales... aunque la realidad es que ese cambio parece haberse producido por la dificultad de acceder a la vivienda, más que por el propio gusto.

Rafa Nadal / Sport

Por qué le interesa

Su reflexión no parece casual. Nadal explica que esa forma de ver el consumo fue una de las razones que le llevaron a apostar por el sector turístico junto a Meliá Hotels International, con la creación de Zel Hotels en 2022. Si la gente invierte más en viajar y conocer lugares, tiene sentido pensar en proyectos que giren precisamente alrededor de esa demanda.

Desde esa lógica, su decisión empresarial encaja con lo que observa en la sociedad: menos obsesión por poseer y más interés por vivir experiencias. El turismo, por tanto, no solo es un negocio para él, sino una respuesta a un cambio cultural que considera muy profundo.

Un cambio casi obligado

El mensaje de Nadal resume bastante bien una transformación que ya se percibe en muchos ámbitos. Las generaciones más jóvenes parecen dar más peso a viajar, comer fuera, descubrir nuevos destinos o disfrutar de planes que aporten vivencias, también motivada por la excesiva dificultad de adquirir una vivienda en la actualidad, evidentemente.

Una pareja de viaje por la naturaleza / Libre

Las complicaciones económicas de nuestros días, con el acceso a la viviendia siendo uno de los más complicados, ha hecho que las generaciones más jóvenes opten por destinar sus ganancias a otro tipo de experiencias, en lugar de seguir apostando por algo que antes, según los datos, era muchísimo más asumible.

Su visión empresarial

La postura del extenista, por tanto, también se aplica en sus negocios. Tras retirarse de la alta competición, ha volcado parte de su actividad en negocios relacionados con hotelería, educación y deporte. Esa estrategia empresarial encaja con la idea de que el consumidor actual busca algo más que un producto: busca una experiencia, un contexto y una propuesta que tenga sentido en su forma de vivir.

En ese sentido, Nadal interpreta el mercado con una mirada bastante directa. Si la gente ya no piensa tanto en acumular bienes y sí en disfrutar de experiencias, aunque sea forzadamente, el futuro pasa por construir servicios y proyectos que respondan a esa demanda.