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Rafa Nadal (39 años): "Me levanto cada día a las 7 de la mañana, me tomo un trozo de chocolate con leche y entreno de 8:30 a 10. Concentro todo mi trabajo físico a primera hora"

El extenista español expresó cómo es su rutina en el pódcast 'Con Mucho De…', de NDL Pro-Health

Así es la rutina de Rafa Nadal

Así es la rutina de Rafa Nadal

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El 10 de octubre de 2024, un día que quedará para el recuerdo. Rafa Nadal se retiró oficialmente del tenis profesional a la conclusión de Final a 8 de la Copa Davis después de 22 años en la élite, donde logró un total de 92 títulos individuales en su carrera, de los cuales 22 son torneos de Grand Slam.

Una de las claves del éxito del tenista mallorquín fue seguir una rutina a rajatabla, algo que continúa haciendo pese a haberse retirado, según comentó en el pódcast 'Con Mucho De…, de NDL Pro-Health'.

El de Manacor aseguró que "me levanto a las 7:00 horas porque soy padre, entreno de 8:30 a 10 de la mañana, porque si lo dejo para última hora siempre hay excusas". Es una rutina sencilla de realizar, pero muy efectiva y necesaria para afrontar el día con la máxima energía posible.

El tenista español remarcó que "concentro todo mi trabajo físico a primera hora". Sin embargo, ya no la hace con la misma intensidad, según apuntó la revista 'Woman'.

Actualmente, el tenista sigue entrenando tres veces por semana, donde combina cardio, fuerza y ejercicios específicos de prevención para proteger rodillas, hombros y core. Una rutina que está completamente enfocada al bienestar de su cuerpo.

Rafa Nadal ya está en Australia

Rafa Nadal, en Australia / JOEL CARRETT

La revista 'Clara' desvela la rutina que podría llevar a cabo:

  • Día 1: Trabajo de fuerza general, ejercicios de core y movilidad.
  • Día 2: Cardio moderado combinado con ejercicios funcionales y estabilidad.
  • Día 3: Fuerza adaptada, trabajo preventivo para articulaciones y estiramientos.
Swiatek con Rafa Nadal

Swiatek con Rafa Nadal / Rafa Nadal Academy

A pesar de llevar una alimentación muy saludable, Nadal tiene un pequeño placer diario al que no piensa renunciar por ninguna de las maneras: "Casi a diario me tomo un trozo de chocolate con leche".

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El tenista balear lleva a cabo una dieta antiinflamatoria, con muchas verduras de hoja verde, frutos rojos y grasas saludables. Nuria Granados aseguró a 'Relevo' que "la base de la alimentación de Rafa consiste en pescado, verduras, ensaladas, arroces, patata y frutos secos".

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