¿Cuándo juega Rafa Jódar en Wimbledon? Horario y dónde ver su próximo partido por TV, online y en directo

Rafa Jódar ha empezado Wimbledon por todo lo alto. A pesar de que había algunas dudas respecto al estado físico del español, su estreno en la hierba londinense no pudo haber sido mejor en todos los sentidos.

En el principal, por salir victorioso de su primer envite en el All England Club. Es cierto que el británico Felix Gill no era el rival más complicado, pero Jódar no se dejó sorprender por el empuje local y se llevó el triunfo por la vía rápida en tres sets (6-3, 6-3 y XXX).

Más allá de la victoria, Rafa dejó muy buenas sensaciones en pista. El madrileño combinó la dureza de sus golpes con una buena variedad de dejadas y golpes cortados, algo que descolocó a su rival desde un principio y lo dejó sin apenas opciones de responder al juega de Jódar.

Rafa Jódar, en Wimbledon / NEIL HALL / EFE

Una vez superado su estreno en primera ronda de Wimbledon, es momento de poner el punto de mira en el próximo partido. Será contra el español Pablo Carreño, que consiguió su primera victoria en Wimbledon contra el canadiense Denis Shapovalov para avanzar a la siguiente ronda del torneo. Derbi español en segunda y uno de los partidos a seguir en Londres.

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Wimbledon 2026?

Rafa Jódar disputará su partido de primera ronda de Wimbledon 2026 este miércoles 1 de julio en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Rafa Jódar en Wimbledon 2026 por TV y online?

En España, el próximo partido de Rafa Jódar en Wimbledon 2026 se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de emisión del torneo.

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