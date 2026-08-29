Rafa Jódar ante un US Open ilusionante: "Todo es nuevo para mí"

Más allá de Carlos Alcaraz, el tenis español tiene en el US Open otra baza de gran importancia. Rafa Jódar aterriza al último Grand Slam de la temporada con la ilusión por las nubes tras una gira americana de notable alto que le han llevado a estar cerca del Top 10.

Un ascenso imparable para el joven tenista madrileño que espera poder seguir subiendo en la cita en Flushing Medows, aunque durante el Media Day oficial del torneo se encargó de recordar que todo sigue siendo nuevo para él.

“Soy consciente de que me quedan por jugar seis o siete torneos en lo que resta de año, pero hay que entender que para mí todo esto es nuevo y que las condiciones serán diferentes. Yo estoy satisfecho con mi temporada, siento que mi mejora es continua y que estoy en un proceso de aprendizaje. A principio de año, si me hubieran dicho que iba a estar en esta posición, habría estado muy contento” explicó el jugador de Leganés.

Rafa Jódar, en Cincinnati / Wally Nell/ZUMA Press Wire/dpa / Europa Press

Al US Open llega tras hacer final en Washington, semifinales en Montreal y octavos en Cincinnati, lo que le ha llevado a acumular una gran cantidad de partidos en apenas un mes. "Ponerse aprueba compitiendo contra grandes jugadores casi en cada semana y manteniendo el modo torneo a nivel mental es importante. Me parece muy positivo para un jugador como yo haber competido tanto, es buena señal y me permite llegar con confianza" apuntó mirando ya a su debut ante Kokkinakis en la jornada de este próximo martes.

Los buenos resultados desde el inicio de la gira de tierra batida en abril hasta ahora han hecho que Jódar este ahora mismo en el número doce del ranking mundial y con muchas opciones de estar luchando por entrar en las ATP Finals hasta el último momento. En el US Open se juega buena parte de ello, aunque para él no hay otro objetivo que el de ir partido a partido.

MASON, OHIO - AUGUST 15: Rafael Jodar of Spain celebrates his win against Denis Shapovalov of Canada during day 5 of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 15, 2026 in Mason, Ohio. Matthew Stockman/Getty Images/AFP (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / EFE

"Si no hago bien las cosas en el primer partido, probablemente se acabe mi camino aquí en Nueva York. Soy consciente de que el primer partido ya va a ser muy difícil y voy a intentar mostrar mi mejor nivel. Los primeros partidos siempre son difíciles debido a que no has jugado nunca un partido aquí, sobre todo siendo mi primer año" apuntó Rafa, que pese a ser su primera vez en el cuadro final, ya sabe lo que es triunfar en las pistas de Flushing Medows.

"Fue una semana de la que tengo muy buenos recuerdos y en la que pude jugar muchos partidos y desarrollarme mucho como jugador en un Grand Slam. Estoy muy contento de estar de vuelta" apuntó sobre su título júnior en 2024.

Con el buen recuerdo de su título, Jódar quiere dar otro paso de gigante llegando lejos en un US Open que arranca con una incertidumbre que hacia años no se vivía en un Grand Slam de tenis. Y en ella, por que no el nombre de Jódar puede volver a ser gran protagonista.