En directo
TENIS
Rafa Jódar - Taylor Fritz en Washington, en directo: resultado y última hora de la final
Sigue en directo la final del ATP de Washington entre Jódar y Fritz
Última hora y resultado en vivo la final del ATP de Washington de Rafa Jódar contra Taylor Fritz.
Fritz - Jódar (4-2) | 1-0
Se acerca Jódar, pero coge aire Fritz.
Fritz - Jódar (3-0) | 1-0
Mucho mejor Fritz ahora. Se le está complicando a Jódar.
Fritz - Jódar (1-0) | 1-0
Tenía ventaja de saque Jódar, pero ha perdonado y Fritz lo ha aprovechado.
Fritz-Jódar | 1-0
Gana el primer set Fritz, mucho más sólido que Jódar en el tie-break.
Fritz - Jódar (6-6)
Al tie-break. Muy buen juego del español.
Fritz - Jódar (6-5)
Mucho mejor Jódar, con más iniciativa que un Fritz que hace valer su experiencia.
Fritz - Jódar (5-4)
Juego muy trabajado de Fritz, que está viendo cómo el español está mejorando su resto y a punto ha estado de romper el break.
Fritz - Jódar (4-4)
Vuelve a poner el empate Jódar, aunque Fritz le ha puesto contra las cuerdas.
Fritz - Jódar (4-3)
Se pone por delante el estadounidense.
Fritz - Jódar (3-3)
Empata Jódar con un juego limpio desde el saque.
- Contratiempo para los fichajes de Diomande y Rodri
- Nuevo revés en la vida privada de Nico Williams
- Vlahovic: decisión inminente
- El Manchester City exige al Real Madrid 75 millones de euros por Rodri
- Birmingham City - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
- Lamine Yamal (19 años): 'Saliendo de Mataró, no estaba acostumbrado a convivir con gente de otro rango social. Desconecté de las clases, no estaba cómodo. En el colegio no estaba en mi sitio
- La reflexión de Wojciech Szczesny (36 años) sobre el tabaco: 'Fumar es terrible, pero es una adicción contra la que no estoy dispuesto a luchar
- El nuevo gesto de Julián Álvarez, más necesario que nunca para el Barça