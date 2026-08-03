Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezJódar - FritzFerran TorresCubarsíDiomandeLuis de la FuenteMastantuonoMercado de fichajesToni NadalEtapa 4 Tour Femenino 2026Vecinos RocafondaCucurellaArquitecto BernabeuMarcos LlorenteVanessa LorenzoMourinhoPS PlusOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

TENIS

Rafa Jódar - Taylor Fritz en Washington, en directo: resultado y última hora de la final

Sigue en directo la final del ATP de Washington entre Jódar y Fritz

Rafa Jódar, celebrando un punto

Rafa Jódar, celebrando un punto / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manel Ibañez

Manel Ibañez

Última hora y resultado en vivo la final del ATP de Washington de Rafa Jódar contra Taylor Fritz.

Actualizar

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Contratiempo para los fichajes de Diomande y Rodri
  2. Nuevo revés en la vida privada de Nico Williams
  3. Vlahovic: decisión inminente
  4. El Manchester City exige al Real Madrid 75 millones de euros por Rodri
  5. Birmingham City - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
  6. Lamine Yamal (19 años): 'Saliendo de Mataró, no estaba acostumbrado a convivir con gente de otro rango social. Desconecté de las clases, no estaba cómodo. En el colegio no estaba en mi sitio
  7. La reflexión de Wojciech Szczesny (36 años) sobre el tabaco: 'Fumar es terrible, pero es una adicción contra la que no estoy dispuesto a luchar
  8. El nuevo gesto de Julián Álvarez, más necesario que nunca para el Barça

Alcaraz, sobre sus estudios y su método para aprender inglés: "Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando"

Alcaraz, sobre sus estudios y su método para aprender inglés: "Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando"

¡Jódar pierde el primer set!

¡Jódar pierde el primer set!

Raducanu se pierde el US Open por lesión

Raducanu se pierde el US Open por lesión

Toni Nadal lanza un 'dardo' a Jódar: "Es bueno, pero no tanto como Alcaraz"

Toni Nadal lanza un 'dardo' a Jódar: "Es bueno, pero no tanto como Alcaraz"

Mirra Andreeva, sobre su entrenadora Conchita Martínez: "No cruzamos el límite de la amistad"

Mirra Andreeva, sobre su entrenadora Conchita Martínez: "No cruzamos el límite de la amistad"

Rafa Jódar (19 años): "Empecé a jugar al tenis con mi padre en mi club cuando era muy pequeño, con cuatro años. Significa muchísimo para mí que esté en el palco, siempre me animó a jugar simplemente por diversión"

Rafa Jódar (19 años): "Empecé a jugar al tenis con mi padre en mi club cuando era muy pequeño, con cuatro años. Significa muchísimo para mí que esté en el palco, siempre me animó a jugar simplemente por diversión"

El tiempo en Washington amenaza la final entre Jódar y Taylor Fritz

El tiempo en Washington amenaza la final entre Jódar y Taylor Fritz

Jódar - Fritz: a qué hora y dónde ver hoy la final del ATP de Washington 2026 por TV y en directo

Jódar - Fritz: a qué hora y dónde ver hoy la final del ATP de Washington 2026 por TV y en directo