Rafa Jódar, a punto de hacer historia: el subidón en el ranking ATP que supera a Nadal, Alcaraz, Djokovic y Sinner

Rafa Jódar está rompiendo todos los esquemas del tenis. Desde que irrumpió con fuerza, el joven de tan solo 19 años ha demostrado la solidez, la calidad y el talento propios de un jugador experimentado en el circuito, sin serlo aún.

Ahora, el madrileño está a punto de romper un hito y hacer historia, porque podría convertirse en el tenista que más rápido ha pasado del Top 100 al Top 10 de la ATP.

Nadie en la era moderna, incluidos Nadal, Alcaraz, Sinner, Djokovic y Federer, ha escalado tan rápido en el ranking. Con la victoria sobre Tabilo en Ohio por 6-2 y 6-1, Jódar se ha ganado el pase a octavos del Masters 1000 de Cincinnati y ha escalado hasta la posición número 11 del mundo.

La posibilidad de entrar del top-10 y a 654 puntos de hacer historia

En su próximo encuentro se medirá a Cobolli y, si gana el torneo, entraría en el Top 10 y batiría el récord. Sin embargo, esa no es la única manera en la que el madrileño puede romper esa barrera, ya que el US Open le daría otra oportunidad clara para hacerlo.

El talento de Jódar le ha llevado a manejar el ranking a su antojo, llegando a subir más de 540 puestos en solo un año y amenazando un récord histórico de precocidad.

Hace un año estaba en la posición 555

Hace tan solo un año, el madrileño ocupaba más allá del puesto 555 y jugaba torneos menores tras su paso por la Universidad de Virginia. A principios de este año inició su carrera profesional despuntando en Canberra y situándose en el puesto 165.

El antes y después llegó en marzo de este año, cuando rompió la barrera del Top 100 y alcanzó el puesto 89, tras llegar a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. Cuando conquistó en abril su primer título ATP en Marrakech y posteriormente deslumbró en grandes escenarios como Madrid y Roma, Jódar llamó a la puerta del Top 30.

Este verano ha explotado definitivamente en casi todas las superficies y ya ocupa el puesto 11. Sobre todo, en la gira norteamericana, con la final de Washington y las semifinales de Montreal.

El récord de Boris Becker, en la palma de su mano

Al irrumpir en el Top 100 a finales de marzo, Jódar se encuentra a un paso de pulverizar un récord histórico de 1985 que estableció Boris Becker. El alemán tardó 210 días en pasar del puesto 100 al Top 10. Si el madrileño consigue hacerlo durante estos días en el Masters de Cincinnati, habrá completado esa misma hazaña en tan solo 140 días.

Rafa Jódar entró en el Top 100 la semana del 30 de marzo de 2026. Han pasado solo 140 días desde entonces. Si llega al Top 10, que ahora mismo tiene a Taylor Fritz como referencia, batiría el récord de Boris Becker, que tardó 210 días en pasar del Top 100 a las diez primeras posiciones.

En Cincinnati tiene la primera oportunidad matemática de lograrlo si gana el título, y otra en el US Open. Además, con esta victoria sobre Tabilo ya está en octavos y es uno de los pocos jugadores menores de 20 años que ha llegado tan lejos en este Masters 1000 en la última década, junto a Alcaraz y Shelton.