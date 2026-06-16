¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Rafa Jódar ha sufrido un frenazo en seco en su meteórico ascenso. Después de una sorprendente actuación sobre la tierra batida que tuvo su broche de oro con los cuartos de final alcanzados en Roland Garros, el tenista de Leganés se preparaba para salir a escena en la temporada de hierba con Wimbledon en el horizonte.

Este estreno, sin embargo, tendrá que esperar. Jódar formaba parte del elenco de participantes en el ATP 500 de Queen’s, torneo en el que partía como quinto cabeza de serie gracias a su gran rendimiento en los últimos meses, pero tuvo que anunciar su baja de última hora por culpa de unas molestias en la zona abdominal.

“Sintiéndolo mucho, no voy a poder jugar esta semana en Queen’s. En los últimos entrenamientos he sentido un dolor en la zona abdominal y, tras valorarlo con especialistas, parar es la mejor decisión para poder volver a competir pronto”, explicó el de Leganés a través de un comunicado en redes sociales. El anuncio llega sin ningún indicio previo de lesión, por lo que la fecha de su regreso queda en el aire.

Rafa Jódar se baja de Queen's / FABIO FRUSTACI

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo torneo?

El próximo torneo que figura en el calendario de Rafa Jódar es el ATP 250 de Eastbourne, que se disputará del 22 al 27 de junio y debía servir como antesala de su estreno en Wimbledon. El español no ha anunciado su renuncia a ninguno de los dos torneos, aunque lo reciente de la lesión propicia que su presencia no esté ni mucho menos confirmada

¿Dónde ver el ATP 250 de Eastbourne por TV y online en directo?

En España, el ATP 250 de Eastbourne se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, que ofrece la cobertura completa del torneo. Además, será posible seguir el torneo mediante Tennis TV, la plataforma oficial ATP, que ofrece todos los partidos de la pista principal en directo desde cualquier dispositivo.

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Desde SPORT te contaremos toda la actualidad sobre Rafa Jódar, con un seguimiento de sus partidos y todas las novedades de su participación en los diferentes torneos del calendario ATP.