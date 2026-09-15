Rafa Jódar, preparado para liderar a España en la Copa Davis: "Intentaré ayudar lo máximo posible"

La Copa Davis ya está aquí. España deberá ganar a Chile en la eliminatoria previa a la 'Final 8' que se volverá a disputar en Bolonia. Será el debut de tres tenistas como representantes del país: Dani Mérida, Martín Landaluce y Rafa Jódar. Este último liderará a la selección capitaneada por David Ferrer y afronta con la máxima ilusión una cita especial en el calendario.

"Está siendo un año muy bueno, estoy muy contento con los resultados que estoy teniendo. Eso me ha dado la oportunidad de que como capitán David confíe en mí para esta eliminatoria e intentaré ayudar lo máximo posible al equipo. Somos un equipo que tenemos muchas ganas de hacerlo muy bien aquí en Chile", inició Jódar en rueda de prensa.

David Ferrer y Rafa Jódar durante la Copa Davis / RFET

Rafa se enfrentará al número uno de Chile, Alejandro Tabilo, con el que se ha visto las caras en tres ocasiones esta temporada. El primer partido acabó con una clara victoria del sudamericano, mientras que los dos más recientes han caído del lado del español. El último fue en Cincinnati y Jódar le endosó un doloroso 6-2 y 6-1. Parte como favorito en este emparejamiento.

"Creo que las condiciones son totalmente diferentes. Al final es otra superficie, otro ambiente de Copa Davis que yo creo que es diferente. Somos dos jugadores que nos conocemos bien porque este año hemos jugado tres veces ya, pero esos enfrentamientos no tienen que marcar cómo vaya a ser este duelo. Al final los dos somos grandes jugadores", destacó sobre su rival, Alejandro Tabilo.

Tabilo, rival de Jódar en la Copa Davis / EFE

"Sabemos que va a ser una eliminatoria muy dura contra un equipo que es muy difícil, sobre todo en su país, seguro que tienen muchas ganas, entonces intentaremos afrontarlo de la mejor manera posible. Esta semana de entrenamiento nos tiene que ayudar a prepararnos bien, a aclimatarnos bien a las condiciones y que el fin de semana estemos preparados para intentar clasificarnos para las finales a final de año", finalizó.

Ambientazo en Chile

Las condiciones en Chile serán de un calor y humedad importantes. Sin embargo, para David Ferrer no será un problema. "Sobre el tema del clima, es verdad que hace calor ahora. Venimos de España, aquí hace más calor, y también los jugadores vienen de la ciudad de Estados Unidos, donde hacía mucha humedad. En ese aspecto, yo creo que estas condiciones no son tan pesadas como ustedes dicen".

El equipo chileno estará formado por Alejandro Tabilo, Cristian Garín, Marcelo Tomás Barrios y Matías Soto. Jugadores que tienen una amplia experiencia en la tierra batida. Se espera un ambiente muy localista, como suele serlo siempre en Copa Davis, y el conjunto español buscará el billete a las Finales de Bolonia, una cita en la que espera estar presente Carlos Alcaraz.