Rafa Jódar: "El plan es jugar toda la gira de pista dura"

El tenista español Rafa Jódar afronta su primera gira norteamericana como profesional con el ambicioso plan de disputar los cuatro grandes torneos de pista dura del verano, desde Washington al Abierto de Estados Unidos.

"Iremos semana a semana, pero el plan es ese", dijo Jódar, número 25 del mundo, en declaraciones a EFE.

El madrileño afronta por primera vez la gira norteamericana en el circuito profesional, aunque conoce bien tanto el entorno como la superficie por su paso por la Universidad de Virginia, situada muy cerca de Washington.

Jódar en Wimbledon / Europa Press

De hecho, aprovechó esta semana previa al torneo de Washington para cumplir con algunos compromisos académicos, entre ellos reuniones y exámenes en la universidad.

"He estado entrenado bastante estas últimas semanas para intentar hacerlo lo mejor posible", aseguró Jódar, que desde Roland Garros solo participó en Wimbledon debido a una lesión abdominal de la que ya está recuperado.

Jódar debutará este martes ante el francés Arthur Fils (n.23) en el cuadro individual, aunque también competirá en el torneo de dobles emparejado con el estadounidense Brandon Nakashima.

Canadá y Cincinnati

Tras el ATP 500 de Washington, la gira continuará con los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos.

El objetivo que Jódar se marca para esta, su primera gira en pista dura, es seguir creciendo como jugador dejando "un poco aparte los resultados y el 'ranking'".

"Como objetivo, dejar un poco aparte los resultados y el 'ranking'. Seguir mejorando en cada torneo, en cada partido que juegue, que todos me sirvan como experiencia para seguir mejorando, que la progresión siempre siga ascendente", afirmó.

"Es mi primer año en el circuito, todavía soy consciente que tengo que aprender muchas cosas y que todas estas lecciones me van a ayudar a ser un mejor jugador. Y ese es el objetivo", añadió.