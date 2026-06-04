Rafa Jódar, sobre su padre: "Yo empecé a coger una raqueta de tenis para pasar más tiempo con él"

Rafa Jódar ha brillado en Roland Garros tras demostrar que no hace falta una larga experiencia para conseguir grandes logros. El joven tenista de tan solo 19 años ha llegado a cuartos de final del Abierto de Parispara batirse con el número tres del mundo Alexander Zverev. Un partido que cayó en manos del alemán tras una batalla que duró 2 horas y 25 minutos y finalizó con un resultado de 7-6(3), 6-1 y 6-3.

El joven ha atendido a los micrófonos de El Partidazo en la COPE para hacer balance de su primer Roland Garros. Jódar ha destacado el buen trato que recibían los jugadores en todo momento por parte de la organización sobretodo las últimas semanas del torneo: "Tener una perspectiva del torneo por dentro ha sido increíble sobretodo por como tratan a los jugadores del torneo nos daban nos ponen todas las facilidades", explicaba Rafa. Para añadir que incluso la comida en el torneo era "excelente".

Tras semanas en la pista el joven explica que descansará durante "uno o dos días sin tocar ninguna bola" y luego se dedicará poco a poco a volver a la pista para prepararse la temporada de hierba. Una nueve superfície que coge "con muchas ganas" y la que tendrá que "adaptarse".

Su experiencia en Roland Garros ha sido tan positiva que asegura que se lleva grandes recuerdos y que si "el año que viene el ránking me lo permite volveré". Jódar no ha sido el único protagonista y es que la imagen de la que todo el mundo habla es la de su padre solo en el palco y el vinculo de fidelidad que comparten los dos sin nadie más. "Yo empecé a coger una raqueta de tenis para pasar más tiempo con él y el objetivo siempre era disfrutar los dos juntos". El tenista califica está relación de ser "muy especial" y se muestra muy agradecido por todo la ayuda que le da su padre y el trabajo y sacrificio que ha hecho por su hijo.

Si algo ha echado en falta el tenista es la comida española ya que como explica él "cuando estas viajando tienes que seguir ciertas pautas para recuperarte de los partidos". Rafa explica que antes de los partidos "hay muchos carbohidratos y se agradece saltarte esa dieta cuando estas fuera de torneos".

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Si algo no le ha gustado es el tiempo, las altas temperaturas no ayudaban a los jugadores y muchos han acabado pagando las consecuencias. Por eso Jódar confia en que "el año que viene no haga tanto calor y podamos jugar mejor".