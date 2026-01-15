Rafa Jódar, el 'nuevo Alcaraz', también jugará el Open de Australia

El tenis español está de fiesta después de ver como Rafa Jódar, su nueva gran esperanza, se ha clasificado para el Open de Australia 2026. A sus 19 años, el tenista madrileño venció al francés Van Assche para completar con éxito su primera fase previa de un Grand Slam y entrar así en el primer gran torneo de su carrera.

Después de anunciar que este 2026 será su primer año en el tenis profesional, Rafa Jódar ha demostrado con números y con su versión sobre la pista que la decisión no ha podido ser más acertada. Finalista en el Challenger de Canberra y pleno hasta el momento en Melbourne.

El joven tenista español está ya más que dispuesto para poder luchar con las mejores raquetas del mundo y en Australia tendrá su primera gran oportunidad. A la espera de saber en que lado del cuadro cae y quien es su primer rival, el madrileño ya tiene su gran alegría en un año que se presenta como el de su explosión.

Melbourne ha sido siempre tierra de grandes descubrimientos y Rafa Jódar tiene números de ser el de esta edición. Ante Van Assche, nueva demostración de talento y de superación. Tras superar un ajustado primer set, se llevó un rosco en el segundo, que respondió con un contundente 6-1 final para alegría de los suyos y de todo el tenis español.

Más de 85.000 euros de premio y su nombre en lo alto del panorama actual del tenis. Rafa Jódar ya es con todo derecho 'el nuevo Alcaraz'.