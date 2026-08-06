Rafa Jódar - Musetti: horario y dónde ver el partido del Masters 1000 de Canadá por TV y en directo

Rafa Jódar sigue adelante en el Masters 1000 de Canadá. Después de superar un exigente debut contra Corentin Moutet, el tenista de Leganés pone rumbo a la tercera ronda, donde se medirá con el siempre exigente Lorenzo Musetti.

Es una oportunidad única la que tiene Rafa Jódar en Montreal. Sin los grandes favoritos en el cuadro, el madrileño tiene un camino más accesible hacia las rondas finales del Masters 1000 y podría ser su consagración definitiva en el circuito ATP.

Jódar remonta a Musetti, se mete en semifinales y escala al 'Top 20' de la ATP / WILL OLIVER

Su próximo reto será contra el correoso Lorenzo Musetti, un rival que ya venció en su último torneo en Washington con remontada incluida. El italiano tiene tenis de sobra para pasar de ronda, aunque se medirá frente a frente con una de las revelaciones del circuito estos últimos tiempos, que quiere seguir adelante en su sueño de aspirar al top-10.

¿A qué hora juega Rafa Jódar contra Musetti el partido del Masters 1000 de Canadá 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Lorenzo Musetti en el Masters 1000 de Canadá la madrugada del jueves 6 al viernes 7 de agosto, sobre las 1:00 horas (CEST). El duelo se disputará en la pista central en Montreal.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Canadá 2026 por TV y online?

En España, la final del ATP 500 de Washington entre Jódar y Musetti ver por TV y online a través de Movistar +, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes, tanto en #Vamos (dial 7) como en Movistar+ Deportes 2 (dial 64)

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