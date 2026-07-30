Rafa Jódar mete miedo en Estados Unidos: ¿trofeo en Washington?

El nivel de Rafa Jódar está siendo espectacular en Washington. El español ha empezado la gira norteamericana de la mejor manera, siendo más sólido y efectivo que nunca desde el fondo de pista. Ya fue capaz de anular totalmente a Arthur Fils e hizo lo propio contra un Kei Nishikori que está dando sus últimos pasos en el tenis profesional. Ya está en cuartos de final.

Después de una discreta gira de hierba, Jódar está jugando en unas condiciones que se adaptan a la perfección a su juego. Él mismo, antes de darse a conocer en el circuito, estuvo un año en Estados Unidos, subiendo puestos en el ranking y escogiendo entre ser profesional o dedicarse a la universidad. Las pistas de Washington y de alrededores no pueden ser más conocidas por Rafa.

Rafa Jódar fue campeón en el US Open júnior 2024 / EFE

Otro aspecto en el que se está mostrando muy sólido es el servicio. Solo cedió una vez el saque ante Arthur Fils, en el primer juego del torneo, y contra Nishikori salvó el 100% de las bolas de break en contra. Jódar es consciente de que gran parte de su mejoría pasa por mejorar ese primer golpe, que le permita llevarse puntos conocidos coloquialmente como 'gratis'.

Su próximo rival en Washington será el italiano Lorenzo Musetti. Un jugador consolidado en lo alto de la clasificación, pero que despliega su mejor tenis en tierra batida. Además, Musetti lleva varios meses envuelto en la irregularidad debido a las lesiones y los problemas para aguantar una gran carga de partidos. No será igualmente un rival fácil, porque talento tiene de sobra.

"Sabía que tenía que jugar a mi manera. Creo que hice un gran trabajo corrigiendo algunos errores que cometí al principio del partido, así que estoy muy contento. Mi ADN como tenista es luchar cada bola y no rendirme jamás. He entrenado mucho en pretemporada para conseguir este rendimiento", aseguró Jódar después del partido ante Kei Nishikori.

A pocos pasos de rozar el top 10

En caso de ganar a Musetti, asaltaría el top 20 del ranking ATP, superando de este modo a los estadounidenses Frances Tiafoe y Tommy Paul. El dato más increíble se daría si se alzara como campeón del torneo, ya que podría acabar en la posición número 12 del mundo en cuestión de pocos meses. Aun así, todavía quedan tres partidos delante y los rivales no serán sencillos.

Todavía quedan vivos en el torneo jugadores como Taylor Fritz y Alex de Miñaur. El primero de ellos puede ser un duro obstáculo para Jódar. Fritz está jugando de maravilla en Washington y tiene la motivación añadida de competir junto a su gente. Ni el australiano ni el estadounidense se verían las caras con Jódar en una hipotética semifinal, ya que ambos van por la otra parte del cuadro.